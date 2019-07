Da Feyenoord for cirka to uger siden tog hul på sæsonforberedelserne, var det uden en fit dansk landsholdsprofil i Nicolai Jørgensen.

Klubbens nye cheftræner, Jaap Stam, meddelte dengang, at Jørgensen har et knæproblem, hvorfor han ikke kunne være med i testkampen mod Salzburg.

Den slags er der ikke noget alarmerende i, men nu lyder der en ret dyster melding fra journalisten Martijn Krabbendam, der dækker storklubben tæt.

»Det her (Nicolai Jørgensens skade, red.) kommer til at tage seks til otte uger. Der skal bruges en angriber mere. Det bliver ikke let for Sjaak Troost og Rob Jansen,« siger han til Fox News.

Denmark's forward Nicolai Jorgensen fails to score in the penalty shoot-out at the end of the Russia 2018 World Cup round of 16 football match between Croatia and Denmark at the Nizhny Novgorod Stadium in Nizhny Novgorod on July 1, 2018.

Hvis han får ret i sin forudsigelse, kan det få betydning for landsholdet, hvor Nicolai Jørgensen som oftest er at foretrække som frontangriber.

Åge Hareides drenge løber næste gang på banen i EM-kvalifikationen 5. september, hvor Gibraltar venter, og tre dage senere venter Georgien.

Så Nicolai Jørgensen har en kamp mod tiden.

Hvis ellers det er sandt, at han er skadet i flere uger.