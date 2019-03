Skal Christian Eriksen til Real Madrid? Rygterne har længe været der, men nu mener journalisten, der fortalte om Zidanes retur, at Eriksen meget vel kan ændre addresse til sommer.

Det er Guillem Balaague, der nævner Eriksen som det varmeste navn i sommerens transfervindue. Det gør han i en Instagram-live, han har lavet umiddelbart efter Zidanes præsentation.

Først fortalte han, at Gareth Bale med al sandsynlighed er fortid. Zidane og Bale var langt fra gode venner, sidst franskmanden sad i trænersædet.

Og derfra hed det sig, at Zidane vil have Eden Hazard til at overtage kanten, mens Christian Eriksen altså skal tage sig af den centrale midtbane. Det sker, fordi Zidane ønsker at bygge en helt ny stamme op, forklarer Guillem Balague.

Eriksen fejrer sin scoring i 3-1-sejren over Real Madrid. Foto: PAUL CHILDS Vis mere Eriksen fejrer sin scoring i 3-1-sejren over Real Madrid. Foto: PAUL CHILDS

Tidligere har der været snak om, at Real Madrid vil forsøge at lokke Christian Eriksen til Real Madrid i en byttehandel, hvor Gareth Bale indgår.

Waliseren ville i så fald blive sendt retur til Spurs, hvor han for alvor slog sit navn fast som verdensstjerne. Derudover skulle klubben være klar til at betale godt 450 millioner kroner yderligere for Eriksen.

Eriksen har også længe lignet en mand, der er færdig i Tottenham. Han er lige nu i sin bedste fodboldalder og har ikke ønsket at forlænge med Tottenham endnu. Skal Daniel Levy hæve den store check for Eriksen, skal han snart skydes af.

Gareth Bale har aldrig rigtigt slået igennem i Real Madrid. Han taler stadig ikke spansk, og ifølge Real Madrids keeper Thibaut Courtois, er han tæt på at være et udskud i omklædningsrummet.