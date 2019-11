Målmandslegenden Lars Høgh er lige nu igennem et sygdomsforløb, efter han i slutningen af oktober fortalte, at kræften i bugspytkirtlen var vendt tilbage.

Nu fortæller hans datter og sportsvært Josefine Høgh, hvordan det har været at se sin far være syg.

Det sker i et interview med Euroman.

»Det har været fuldstændig vanvittigt for mig. Jeg har været ude i de yderste kroge af følelsesregistret, og jeg har aldrig været så tynget af sorg og grædt så meget. Men nogle gange går det jo sådan, at når livet er mest uoverskueligt, så dumper der noget godt ned. Og midt i min ulykke stod jeg og mærkede den største glæde og umiddelbare lykke, da jeg mødte min kæreste Lasse,« fortæller hun.

Josefine Høgh arbejder på DR Sporten, hvor hun er vært på programmet 'Fodboldmagasinet'. Foto: Henning Bagger Vis mere Josefine Høgh arbejder på DR Sporten, hvor hun er vært på programmet 'Fodboldmagasinet'. Foto: Henning Bagger

Den 30-årige sportsvært er i dag forlovet med TV 2-værten Lasse Sjørslev, og de kunne for nyligt afsløre, at de skal holde et ægte julebryllup.

Det sker midt i en tid, der bestemt ikke er nem for hverken hende eller resten af familien.

I interviewet kommer Josefine Høgh, der er vært på DR-programmet 'Fodboldmagasinet', også ind på, hvordan det var, da hun sidste sommer fandt ud af, at hendes far havde fået konstateret kræft.

Midt i den svære og hårde tid kom der så senest godt nyt, da B.T. dagen efter kvalifikationskampen mod Gibraltar fik en snak med Lars Høgh, der er målmandstræner for det danske landshold.

60-årige Lars Høgh kunne i slutningen af oktober fortælle, at kræften var vendt tilbage. Foto: Henning Bagger Vis mere 60-årige Lars Høgh kunne i slutningen af oktober fortælle, at kræften var vendt tilbage. Foto: Henning Bagger

»Det er en lortesituation, men i det dårlige er der også lidt godt, for jeg har fået scanningsvar på de to måneder, jeg har fået kemo, og det er positivt, at kemoen virker. Det er vigtigt. Det gør ikke, at jeg får helbredelse, men jeg får nogle muligheder,« sagde han blandt andet.

Under opgøret mod Gibraltar i Parken kunne en gruppe danske fans vise et banner, der hyldede målmandslegenden. Her stod der: 'Go bedring, Høgh - Vi er med dig hele vejen'.Og det gjorde indtryk.

»For det første var det meget overraskende. Altså, det havde jeg sgu ikke lige forventet. Jeg fulgte med i en fodboldkamp, og lige pludselig skete der noget meget personligt, så det var en meget glædelig overraskelse, men også rørende. Jeg måtte sgu lige synke en klump, det må jeg ærligt indrømme,« fortalte han.

Lars Høgh blev første gang ramt af kræft i 2018 og var igennem en stor operation i november, da han havde fået konstateret en tumor i bugspytkirtlen.

I starten af september i år fik han så beskeden om, at kræften var brudt tilbage - igen i bugspytkirtlen, mens kræften også havde ramt et andet sted.