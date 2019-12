Lørdag eftermiddag blev tv-journalisterne Josefine Høgh og Lasse Sjørslev gift i Kerteminde. Ved sin side hele vejen op ad kirkegulvet havde Josefine Høgh sin far, den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh.

»Han har været den bedste støtte overhovedet.«

Det siger Josefine Høgh, da hun møder pressen ude foran Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde efter vielsen, om sin far, Lars Høgh, inden hun fortsætter:

»Det var fedt at gå med sin bedste ven i hånden op til sin kommende mand.«

De to TV-værter fra TV 2 og DR Lasse Sjørslev og Josefine Høgh blev lørdag d. 28. december 2019 gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde på Fyn. Lars Høgh i pølsevognen. Foto: Bax Lindhardt

30-årige Høgh kom i en Mercedes 13:01 sammen med sin far, der førte bilen.

De to havde, inden de gik ud af bilen, et lille far-og-datter-øjeblik for at tage de værste nerver:

»Det var bedre end forventet at blive ført op ad gulvet af min far. Jeg var lidt nervøs, da jeg stod ude foran kirken, inden jeg skulle ind. Der holdt han godt fast i mig og sagde til mig: ‘Det kan du godt, det her. Kom så!’. Vi fik også lige en Fernet Branca i bilen på vej herhen. Det var en rigtig dejlig oplevelse. Det er en drøm, man har,« sagde hun til B.T.

Det var i det hele taget en meget glad og smilende Josefine Høgh, der kom ud af kirken:

»Jeg har det fantastisk, det er meget overvældende. Jeg er glad og lykkelig. Den her dag er for vild, og den skal bare vare for altid.«

Josefine Høgh var dog heller ikke i tvivl om svaret til, om hun ville giftes med den 45-årige TV2-vært Lasse Sjørslev:

»Det var et sikkert 'ja'. Vi kunne stå og kigge hinanden i øjnene og holde hinanden i hånden, og så gav det ligesom sig selv.«

Hele bryllupsplanlægningen er gået meget stærkt for de to tv-værter, og den stressende tid for brudeparret har betydet, at de ikke tager på bryllupsrejse lige foreløbigt:

De to TV-værter fra TV 2 og DR Lasse Sjørslev og Josefine Høgh blev lørdag d. 28. december 2019 gift i Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde på Fyn. Foto: Bax Lindhardt

»Vi udskyder bryllupsrejsen. Det er gået så stærkt. Vi skal arbejde lidt, og så tager vi afsted næste vinter. Så tager vi den helt store tur. Vi ved ikke, hvor vi skal hen, det drømmer vi om til den tid,« slutter Josefine Høgh.

Lars Høgh fik for nyligt at vide, at hans kræft i bugspytkirtlen var vendt tilbage og havde spredt sig. Han så ellers skarp ud, og han var også glad, da han kom ud af kirken:

»Det er en glædens dag, så jeg har det skide godt,« sagde Lars Høgh.

Parret og de omkring 130 gæster fester i øvrigt videre på Lundsgaard Gods i udkanten af Kerteminde.