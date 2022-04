Når Josefine Høgh til maj dukker op på skærmen igen, bliver det en noget anden værtsrolle, end hun er vant til.

Hun skal nemlig være vært på DRs nye satsning 'I hjernen på stjernen'.

Det skriver Billed-Bladet.

I programmet får 32-årige Josefine Høgh selskab af Jan Hellesøe, der er psykologisk manipulator og kendt fra DR-serie 'Fuckr med dn hjrne'.

Foto: Henning Bagger

Høgh og Hellesøe vil hver uge presse en kendt dansker til det yderste gennem grænseoverskridende eksperimenter.

Det oplyser DR ifølge mediet.

Første program ruller over skærmen den 5. maj, og her er musikeren Mads Langer hovedpersonen.

Senest har Josefine Høgh lavet DR-serien 'Høgh og astronauten', som hun optog sammen med astronauten Andreas Mogensen.

Josefine Høgh og hendes mand, tv-værten Lasse Sjørslev. Foto: Philip Davali

Josefine Høgh kunne allerede i februar afsløre, at hun var i gang med at lave nogle nye portrætprogrammer.

»Jeg er ved at lave et portrætprogram med Jan Hellesøe, og så kan jeg ikke sige så meget mere. Det er superspændende og dejligt at have gang i noget, for jeg er ikke god til at sidde stille,« sagde Josefine Høgh til Billed-Bladet ved dette års Zulu Awards tilbage i februar.

Ved Zulu Awards var den populære DR-vært nomineret som årets tv-vært efter dækningen af blandt andet OL og EM-slutrunden i fodbold i sommer.