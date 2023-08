José Mourinho kan nu tilføje endnu en titel til cv'et.

Den portugisiske træner skal nemlig være medlem af bestyrelsen for det saudiarabiske sportsakademi Mahd Sports Academy.

Det oplyser det saudiarabiske nyhedsbureau SPA ifølge flere medier heriblandt Bild og Al Arabiya.

Det er efter sigende den saudiske kronprins, Mohammad bin Salmán, der ønskede Mourinho til akademiet, og det ønske er nu gået i opfyldelse.

Det nye job som bestyrelsesmedlem betyder dog ikke, at 'The Special One' stopper i den italienske storklub AS Roma, hvor han er særdeles populær.

Han vandt Conference League med Roma i 2022, og førte klubben til finalen i Europa League i år, hvor det dog blev til et knebent nederlag til Sevilla på straffespark.

Roma sluttede på en 6.-plads i sidste sæson, og det betyder, at Mourinho og co. har sikret sig en plads i Europa Leagues gruppespil.

Første kamp i Serie A skydes i gang 20. august mod Salernitana.

Her forventes det altså, at den 60-årige portugiser står i spidsen for Roma, trods meldinger om flere tilbud fra saudiarabiske klubber, der tilbød ham en løn på 895 millioner kroner om året.

Det eneste tilbud, han har takket ja til fra Saudi-Arabien, er altså det nye job som bestyrelsesmedlem for Mahd Sports Academy.