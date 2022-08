Lyt til artiklen

»Det er ikke kun fodboldverdenen, der kan være lort nogle gange. Det kan mennesker også være. I er nogle møgsvin!«

Den karismatiske fodboldtræner José Mourinho er lige nu ikke tilfreds – slet ikke tilfreds.

I kølvandet på en slem skade til Mourinhos nyankomne Roma-stjerne Georginio Wijnaldum, der til søndagens træning brækkede skinnebenet, er der nemlig opstået ondsindede rygter om, at den 19-årige holdkammerat Felix Afena-Gyan bærer ansvaret for Wijnaldums brækkede ben.

Men det vil portugisiske Mourinho på ingen måde høre tale om.

Derfor sviner han nu rygtesmedene på Instagram i et opslag, hvor han udtrykker støtte til både Wijnaldum og Afena-Gyan.

»Nogle gange kan fodbold være lort. På kun to uger er 'Gini' (Wijnaldum, red.) blevet en del af os på grund af hans menneskelige kvaliteter, men desværre har han nu fået en skade, der holder ham fra at spille i lang tid.«

»Men det er ikke kun fodbold, der kan være lort nogle gange. Det kan mennesker også være. Dem, der har startet rygterne om, at en forrygende fyr som Felix skulle være ansvarlig for det, der er sket, de er nogle møgsvin,« lyder det fra en rasende Mourinho.

Han opfordrer derfor til, at Roma-aficionados står sammen i aftenens kamp – til ære for klubben, Wijnaldum og Ohene-Gyan.

Skaden til Wijnaldum er en stor bet for den hollandske midtbanespiller, der håber at komme til VM med Holland, som han har spillet 86 kampe for indtil videre.

I Serie A startede sæsonen i sidste uge, hvor Roma med Wijnaldum og Afena-Gyan i truppen tog en smal sejr over Salernitana.

Mandag tager hovedstadsklubben så imod oprykkerne for Cremonese, hvor intet andet end en sejr vil være godt nok.