Han har været manager for både Manchester United og Chelsea. Sidstnævnte endda to gange.

Søndag skal han behandle de to klubber fra et lidt andet perspektiv.

José Mourinho har nemlig fået nyt job. Ni måneder efter han blev fyret i Manchester United, skal 'The Special One' nemlig være speciel på TV.

Den engelske TV-kanal Sky Sports har hyret Mourinho som ny ekspertkommentator på Premier League. Hans første tjans: Søndagens storkamp mellem Manchester United og Chelsea.

Foto: WILL OLIVER

Mourinho får sæsonen igennem plads i Sky Sports' studie ved siden af Gary Neville, Jamie Carragher, Graeme Souness og Jamie Redknapp. Her skal han dele ud af sin viden om den engelske liga, hans tidligere arbejdsgivere og tidligere konkurrenter.

»Premier League er en speciel liga for mig. Det kræver så meget at vinde den, og du kan ikke tage øjnene fra kampene. Sky Sports er Premier Leagues hjem, og det er en glæde for mig at blive en del af holdet og hjælpe til at forstå og forklare, hvad der sker i hver enkelt kamp. Fodbold er en kæmpe passion, der betyder så meget for fansene. Jeg ser frem til at være en del af Premier League med fansene, indtil jeg igen vender tilbage til min plads på sidelinien,« siger Mourinho til sin kommende arbejdsgiver.

Portugiseren, der har trænet alt fra Real Madrid over Inter, Chelsea og Manchester United, venter dermed bare bare på en ny chance for at træne et klub eller et landshold. Mulighederne har han haft, men indtil nu har Mourinho sagt nej til de tilbud, der er landet foran ham.

Men Sky Sports sagde han ja til.