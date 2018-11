Han har ikke spillet på fodboldlandsholdet siden Danmark i september 2014 vandt 2-1 over Armenien, og er ikke med i truppen, når landstræner Åge Hareides tropper mandag aften i Aarhus duellerer mod Irland. Men måske er der snart bud efter Jores Okore igen.

I hvert fald har hans præstationer for AaB i Superligaen de seneste måneder været både stabile og på højt niveau.

»Hvis det på et tidspunkt lykkes igen, går en stor drøm i opfyldelse. Hver gang jeg indtil videre har været med landsholdet, har det været kæmpe oplevelser,« siger 26-årige Jores Okore, som B.T. møder til en snak på AaB's træningsanlæg i udkanten af Aalborg.

Jores Okore lægger ikke skjul på, at tanken om landsholds-comeback af og til strejfer ham.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Men for det første ligger beslutningen om udtagelse hos Hareide og for det andet er kravet, at jeg kontant i Superligaen præsterer på et højt niveau. Hertil kommer at konkurrencen om pladserne er ufattelig stor. I dansk fodbold er der i disse år mange dygtige centrale forsvarsspillere. Men jeg må jo gøre mig fortjent til at blive udtaget, og det er det, jeg hver eneste dag træner hårdt for at blive,« siger Jores Okore.

Han tør ikke komme med et bud på, hvornår han tror, at der igen bliver plads til ham på landsholdet.

»Det kommer sikkert an på, om jeg kommer til udlandet igen eller ej. De fleste af de nuværende landsholdsspillere er med i startopstillingen i store udenlandske klubber, og det er det, der primært kræves,« siger Jores Okore.

Der er kun gået 18 mål ind hos AaB i sæsonens første 16 Superliga-kampe.

Blå bog Navn: Tetchi Jores Charlemagne Okore

Født: 11. august 1992 i Abidjan, Elfenbenskysten

Bopæl: Aalborg

Højde: 183 centimeter

Vægt: 87 kilo

Ægtestand: ugift

Nuværende klub: AaB (kontraktudløb i sommeren 2020)

Tidligere klubber: B93, FC Nordsjælland, Aston Villa, FC København

Landskampe for Danmark: 8 A-landskampe. 9 U21-landskampe

Priser: Årets U21-landsholdsspiller og Årets Talent i 2012

»Det er svært at sige, hvor stor andel jeg har i denne succes. For vi har en stærk målmand og rundt omkring mig synes jeg, at medspillerne har gjort det godt. Når det er sagt, forsøger jeg naturligvis at styre forsvaret så godt som muligt, og jeg synes altså, at vi kamp efter kamp bliver bedre og bedre. Som leder vil jeg gerne tage ansvaret for det, men jeg kan ikke gøre det 100 procent,« siger Jores Okore med et stort smil.

Beskedne Okore, der blev født i Elfenbenskysten i 1992 og derefter voksede op på Østerbro i København, vil ikke påstå, at han i øjeblikket spiller op til sit allerbedste.

»Jeg var nok en tand bedre i sæsonen 14/15, da jeg var skiftet fra FC Nordsjælland til Aston Villa. Men jeg begynder efterhånden at nærme mig samme niveau igen,« siger Jores Okore, der stortrives i Aalborg.

»Jeg har ikke ét sekund fortrudt skiftet fra FCK til AaB. Her i det nordjyske har jeg fundet mig selv både personligt og fodboldmæssigt. Der er kommet ro på, og på grund af den tillid såvel holdkammerater som træner har vist mig, er troen på egne evner stille og roligt vendt tilbage. I mine tre sæsoner i Aston Villa havde jeg seks-syv trænere og var en del skadet. Derefter kom jeg tilbage til Danmark og spillede i FC København. Her gav træneren (Ståle Solbakken, red.) mig ikke rigtig lov til at spille. Det irriterede og berørte mig negativt på det personlige plan,« siger Jores Okore med alvorlig stemmeføring.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det er nemt at være bagklog. Derfor har Jores Okore det sådan, at han står ved de valg og dispositioner, han gennem sin fodboldkarriere har truffet.

»Jeg føler, at jeg har lært noget alle de steder, jeg har været. Men når det er sagt, er skiftet fra Aston Villa til FC København nok det, jeg fortryder mest. Det skyldes, at jeg aldrig fik muligheden for at vise, hvem jeg var, og hvad jeg stod for fodboldmæssigt. Det var trænerens valg, og sådan er det,« siger Jores Okore.

Når man oplever Jores Okore i medierne, kan man til tider godt få den fornemmelse, at han er et meget følsomt menneske.

»Den antagelse er vel ikke helt forkert. Men der er altså kæmpe stor forskel på Jores Okore på og udenfor banen. Når ikke jeg spiller kamp, er jeg en stille, rolig og følsom person. Men når dommerens fløjte lyder, går mine tanker kun i retning af at vinde,« siger Jores Okore, der ærgrer sig over, at han under en kamp mellem AaB og FC Midtjylland i foråret anklagede dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt for at være racist.

AaB's Jores Okore får det røde kort af dommer Michael Tykgaard i Superliga-kampen mod Brøndby IF 2. april 2018. Foto: Henning Bagger Vis mere AaB's Jores Okore får det røde kort af dommer Michael Tykgaard i Superliga-kampen mod Brøndby IF 2. april 2018. Foto: Henning Bagger

»Desværre løb det lidt løbsk for mig i den situation. I momentet var jeg meget frustreret og tænkte mig ikke om. Derfor kom der en dum bemærkning ud af min mund. Det fortryder jeg. Men fodbold er følelser. Så nogle gange kommer der ting ud, man ikke er berettiget til at sige,« siger Jores Okore.

Han blev i AaB's kamp for nylig i Aarhus mod AGF udvist. Efterfølgende blev karantænen trukket tilbage. Ligeledes blev han udvist tidligere på året i en kamp mod Brøndby. Ikke desto mindre afviser han, at dommerne har rettet fokus specielt mod ham.

»Det føler jeg ikke, de har. Mod Brøndby var udvisningen korrekt, men mod AGF erkendte dommeren efter kampen, at han havde lavet en fejl, og jeg synes altså det er i orden, at han efterfølgende retter sin indberetning,« siger Jores Okore.

Og hvad så med udlandet. Har Jores Okore lyst til at prøver kræfter under fremmede himmelstrøg igen?

Jores Okore, til venstre, spillede i tre sæsoner i den engelske klub Aston Villa. Her ses han i duel med Jamie Vardy fra Leicester City. Foto: GLYN KIRK Vis mere Jores Okore, til venstre, spillede i tre sæsoner i den engelske klub Aston Villa. Her ses han i duel med Jamie Vardy fra Leicester City. Foto: GLYN KIRK

»Det har jeg helt bestemt. Min kontrakt med AaB udløber i sommeren 2020. Hvad der herefter kommer til at ske, må tiden vise. Jeg er åbent for alt. Men det kunne være sjovt at spille i Premier League igen. Den engelske liga anser jeg som verdens bedste. Drømmescenariet vil helt klart være England igen. Jeg føler, at jeg har lidt unfinished business (læs: uafsluttet arbejde, red.), der skal udføres derovre. Det hænger sammen med, at der på Aston Villa-holdet dengang jeg spillede i klubben desværre var en del ustabilitet,« siger Jores Okore.

Han er af blandt andet B.T.s ekspertkommentator Peter Sørensen, der tidligere har trænet AGF og Silkeborg IF, blevet rost til skyerne og nævnt som et godt bud på en kommende Brøndby-spiller.

»Det er altid rart, at blive omtalt i positive vendinger. Men når det er sagt, fokuserer jeg 100 procent på AaB. Min beslutning om at skifte hertil var bestemt en af mine bedre. Holdkammeraterne er fantastiske, og de har hjulpet mig på vej til at komme tilbage på min gamle niveau. Skal jeg på et tidspunkt videre fra AaB, er det ikke min hensigt at skifte til en anden Superliga-klub. Min plan er at spille i AaB, og herfra komme videre til en klub i udlandet,« lyder Jores Okores slutreplik.