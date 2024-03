Jordan vandt 2-0 over Sydkorea i semifinalen i det asiatiske fodboldmesterskab.

Uventet er Jordan er klar til finalen om at blive asiatisk mester i fodbold for første gang.

Sydkorea indtog ellers rollen som storfavorit i tirsdagens semifinale ved mesterskabet i Qatar, men på to mål i anden halvleg vandt Jordan højst overraskende med 2-0.

Ser man på de to holds trupper, var det forventet, at der ville være stor niveauforskel. Sydkoreas trup tæller profiler fra blandt andet Mainz, Stuttgart, Celtic, PSG, Wolverhampton samt Tottenham-stjernen Son Heung-min.

Kantspilleren Mousa Al-Tamari er jordanernes eneste landsholdsspiller fra en europæisk klub. Montpellier-esset viste sig at blive en afgørende faktor.

I begyndelsen af anden halvleg stjal han bolden og lagde op til Jordans første mål, og midt i halvlegen drev han bolden fra midten af banen og frem til feltkanten, før han sparkede Jordan i fodboldhimlen.

I finalen venter enten Iran eller værtsnationen Qatar. De to hold mødes onsdag.

For Sydkoreas landstræner, den tyske fodboldlegende Jürgen Klinsmann, var nederlaget en stor bet. I et arrigt toneleje slog han dog fast, at han ikke har i sinde at kvitte sit job.

- Det har jeg ingen planer om. Min plan er at gennemanalysere turneringen og snakke med Sydkoreas Fodboldforbund om, hvad der var godt, og hvad der var skidt. Det er den eneste tanke, jeg har gjort mig om fremtiden, siger Klinsmann ifølge AFP og tilføjer, at han er skuffet over resultatet og sine spilleres indsats.

Sydkoreas exit betyder, at FC Midtjylland nu kan se frem til, at angriberen Cho Gue-sung vender retur forud for forårsstarten i Superligaen.

Cho var afgørende i Sydkoreas ottendedelsfinale mod Saudi-Arabien, hvor han udlignede i de døende sekunder af den ordinære spilletid. Senere scorede Cho også, da Sydkorea vandt opgøret i straffesparkskonkurrence.

/ritzau/