Ét øjeblik siger alt om, hvordan Jonas Wind er skruet sammen.

Han er netop trådt ind i lokalet, hvor han skal sætte sin underskrift på en kontrakt med den tyske storklub Wolfsburg, der har købt ham for omkring 100 millioner.

Han er blot 22 år og skal være klubbens nye stjerneangriber.

Men det uventede skifte til Tyskland betyder også et farvel til de rolige og trygge omgivelser i Danmarks hovedstad, hvor han er vokset op og har brugt utallige timer i baghaven med en fodbold mellem fødderne.

Han skal sige farvel til sin familie, venner og den by, han elsker mere end noget andet, og det rammer ham pludseligt, da han lægger kuglepennen fra sig.

»Dér ramte det mig helt vildt. Jeg blev meget rørt og fældede nogle tårer, for jeg var stolt over mit skifte, men jeg vidste også, det ville blive hårdt at sige farvel,« siger Jonas Wind til B.T og tilføjer:

»Jeg har jo været FCK-fan hele mit liv, og Parken har nærmest været mit andet hjem i mere end ti år. Jeg elsker klubben, byen og hverdagen, jeg havde.«

Reaktionen kom dog ikke bag på ham. Slet ikke. For han er tryghedsnarkoman, som han selv beskriver det.

Nu skal han i stedet for første gang stå på egne ben. I et andet land. Uden familien.

»Jeg er et stort familiemenneske, og jeg vil rigtig gerne have dem tæt på mig. Så det er da et stort spring, jeg skal vænne mig til, og det bliver svært ikke at kunne være sammen med dem hele tiden,« forklarer han.

Et par uger senere har Jonas Wind vænnet sig en smule til tilværelsen i det centrale Tyskland, og det giver ham nu anledning til at se tilbage på en periode i hovedstadsklubben, hvor det hele så ud til at transfereksplodere omkring ørene på ham.

Vi spoler derfor lige tiden blot et halvt år tibage til en sommer, der på ingen måde udviklede sig, som han ellers havde forestillet sig:

»For mig var der en stor ærgrelse over, at jeg ikke spillede mere under EM. Jeg havde virkelig forventet og håbet på mere spilletid, så der måske også kunne være sket noget mere aktivitet.«

Aktivitet, der primært handlede om interesse fra udenlandske klubber. For efter en stor sæson i FCK lå det nemlig i kortene, at et godt EM kunne have sendt ham afsted allerede i sommer.

Men heller ikke den nedtur fik for alvor den rolige 'knægt' fra hovedstaden til at tage sig til hovedet.

»Jeg føler ikke, jeg har misset noget ved at blive i København. Jeg har nydt hvert sekund, og for mig var det som sådan ikke en frustration, at der ikke kom flere klubber på banen dengang,« siger landsholdsspilleren.

Klubber kom der dog på banen. Og helt konkret var det blandt andet engelske Brentford, som lagde et bud på den unge dansker.

Noget, som Jonas Wind nu taler åbent om:

»Der var det, som medierne også opsnappede med Brentford, der lagde et bud på mig, som kunne have været interessant. Men det var for lavt for FCK og mindre end det, som jeg er blevet solgt for i dag.«

»Men ellers var der ikke så meget konkret. Kun lidt løs interesse fra nogle klubber, som nok ikke har kunnet betale den sum, FCK krævede,« fortsætter han.

Er du gået glip af et eventyr og en stor pose penge?

»Nej, der var ikke nogle eksotiske steder, der henvendte sig. Jeg har også sagt til min bror, som er min agent, at han godt kan takke nej til sådan noget. Med al respekt for klubberne i de lande, så vægter jeg det fodboldmæssige højest. Pengene skal nok komme en dag, så det har ikke været min førsteprioritet.«

Tilbage i lokalet på Volkswagen Arena, Wolfsburgs hjemmebane, hvor danskeren netop har skrevet under på det gyldne papir, der har sendt ham til Tyskland indtil sommeren 2026, bliver han og familien på et splitsekund dybt rørt.

»Der var en masse følelser i spil, og vi kneb nogle tårer. Mine forældre blev enormt stolte, og alle var glade, men dér vidste jeg også, at det ville blive en stor udfordring. Jeg kommer jo til at savne dem helt vildt,« fortæller han.

Savnet bliver da heller ikke mindre af, at angriberen skal bo alene i det tyske. Og her bliver tryghedsnarkomanen for alvor udfordret:

»Jeg kommer da til at savne, at jeg ikke bare lige kan køre hjem til mine forældre og spise aftensmad. Men så er Wolfsburg heller ikke længere væk. Det var i hvert fald ikke noget, der gjorde, at jeg tænkte, jeg hellere måtte blive hjemme i trygge Danmark.«

»For jeg har også altid vidst, at hvis jeg virkelig ville noget med fodbold, så skulle jeg ud og udvikle mig i udlandet på et tidspunkt. Jeg er simpelthen nødt til at stå på egne ben,« afslutter han.