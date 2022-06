Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den tidligere FCK-angriber og kun 41-årige Cesar Santin gav fredag den frygtelige besked, at han er blevet ramt af kræft.

Nyheden har fået en masse tidligere og nuværende FCK-profiler til at reagere og ønske ham god bedring, og det samme gør ærkekøbenhavneren Jonas Wind fra landsholdslejren.

Han vidste dog lørdag endnu ikke besked.

»Det er jeg ked af at høre,« siger Jonas Wind og tilføjer så:

Foto: Thomas Freitag Vis mere Foto: Thomas Freitag

»Jeg fulgte ham som fan dengang, jeg var en ung knægt, og han var stjernen sammen med Dame N'Doye på toppen, så det er jeg da ked af at høre, det vidste jeg ikke. God bedring til ham i hvert fald.«

Da Cesar Santin fra 2008 til 2012 bankede hele 83 kasser ind og lavede 31 assister, var 23-årige Jonas Wind stadig på vej frem i ungdomsrækkerne i FCK.

»Mit forhold til ham er, at jeg har været FCK-fan i alle mine år og fulgt alle de stjerner, som har spillet i FCK, og der har han været iblandt sammen Dame N'Doye. Han var det store idol dengang,« lyder det fra Jonas Wind, der forklarer, at han dengang nok kun hilste sporadisk på Cesar Santin.

»Det har jeg ikke gjort, andet end når jeg lige var oppe for at spise efter en kamp i Parken. Så kan det godt være, jeg har sagt hej, men det er alligevel mange år siden.«

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Jonas Wind behøvede tydeligvis heller ikke fifs til at lykkes som FCK-angriber.

Det klarede landsholdsspilleren, der i vinter blev solgt til Wolfsburg, ganske fint selv, og han har imponeret med mål og succes.

Ved denne Nations League-samling har Jonas Wind imidlertid måttet sidde ude i de første to kampe mod skade, og hans første optræden var indskiftningen mod Kroatien fredag i Parken.

Her fik han lidt nye problemer med fysikken, men det skulle ikke være noget, der holder ham ude til kampen mod Østrig på mandag.

»I forbindelse med offside-målet flyver keeperen ud i mig og giver mig en tofodstackling. Så får jeg måske lige et twist omkring hofteregionen, men det burde ikke være noget problem. Det niver lidt en gang imellem, men det er fint nok. Det er ikke noget, jeg er nervøs for,« siger Wind og forklarer, at det ikke er samme skade.

»Baglåret, der var problemer med, har det fint. Så alt er godt. Nu må vi se, hvordan det går, men jeg føler fint tilpas. Den skal bare have fuld gas. Jeg er sulten efter at komme ind og bevise mig. Vi må se, hvad det bliver til mod Østrig, men jeg håber da på, at jeg kan få noget spilletid.«

Jonas Wind fik en halv times spilletid mod Kroatien, der vandt 1-0.