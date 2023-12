Med mål og assist blev Jonas Wind afgørende, da Wolfsburg slog Leipzig med målscorer Yussuf Poulsen.

Landsholdsangriberen Jonas Wind har gang i en fremragende sæson i tyske Wolfsburg.

Lørdag stod han for både mål og assist, da holdet hjemme vandt med 2-1 over RB Leipzig, der havde Yussuf Poulsen som målscorer.

Det var Winds niende ligatræffer i denne sæson, og dermed placerer han sig som nummer tre på Bundesligaens topscorerliste.

Wind bragte Wolfsburg på 1-0 efter otte minutter som afslutning på et opsigtsvækkende angreb.

Hjemmeholdet holdt bolden inden for egne rækker i næsten halvandet minut med 28 succesfulde afleveringer i træk, inden Wind headede åbningsmålet i kassen.

Flere af afleveringerne var endda ganske vovede med en enkelt hæl også. At Leipzig-målmanden Janis Blaswich fumlede Winds forsøg ind over stregen, var en anden historie.

Fem minutter efter pausen kom Yussuf Poulsen for første gang på tavlen i bundesligasæsonen. Han løb med frem og scorede nemt på en luksusservering fra Lois Openda, der blev spillet fri på kanten af offside.

Midtvejs i anden halvleg kom Wolfsburg dog atter i spidsen. Wind var med til at sætte angrebet i gang, og da han senere modtog bolden i feltet, sendte han den videre til Rogerio, der hamrede bolden ind i målhjørnet til 2-1.

Det var en meget tiltrængt sejr for Wolfsburg, der blot havde hentet et point i de foregående fem ligakampe. Holdet har 16 point som nummer otte. Leipzig har 23 point på femtepladsen.

Bayer Leverkusen fortsatte i toppen sin forrygende stime af sejre. Lørdagens udesejr på 3-0 over Werder Bremen var Leverkusens ottende i træk i ligaen og den 13. på tværs af alle turneringer.

Den blev grundlagt allerede i første halvleg. Efter ni minutter blev Werders Olivier Deman noteret for et selvmål, og kort før pausen øgede Jeremie Frimpong for Leverkusen. Efter pausen cementerede Alejandro Grimaldo sejren.

Leverkusen har blot sat to point til i udekampen mod Bayern München for mere end to måneder siden. Leverkusen fører ligaen med 34 point for 12 kampe foran Bayern med 32.

Der er langt til forfølgerne i toppen, blandt andet Borussia Dortmund, der lørdag kom op på 24 point i kraft af et fornemt comeback hjemme mod Mönchengladbach.

Udeholdet førte 2-0 efter 27 minutter, men allerede inden pausen havde Dortmund vendt det til 3-2, og kort før tid sørgede Dortmund for slutresultatet 4-2.

/ritzau/