Den danske angriber Jonas Wind kommer ikke i spil til den sidste VM-kvalifikationskamp mandag mod Skotland.

Han har en mindre muskelskade og erstattes af backen Alexander Bah. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) på Twitter.

23-årige Alexander Bah huserer til dagligt på højre back for tjekkiske Slavia Prag, som han skiftede til fra Sønderjyske i januar.

Han har en enkelt landskamp for Danmark på cv'et. Den kom for et år siden mod Sverige i en venskabskamp, hvor Bah tilmed scorede.

Det er tilmed ikke den eneste udskiftning, som landstræner Kasper Hjulmand har foretaget dagen efter 3-1-sejren over Færøerne.

Tidligere på dagen kunne DBU oplyse, at Mohamed Daramy og Jesper Lindstrøm sendes til U21-landsholdets kamp i EM-kvalifikationen mod Tyrkiet. De er blevet erstattet af Jens Stage og Mikael Uhre.

Samtidig har Christian Nørgaard også forladt lejren, da han fredag fik et gult kort og dermed er i karantæne til mandagens opgør.

Kampen mod Skotland er uden betydning for Danmark, der allerede er kvalificeret til VM i Qatar næste år.

Men en sejr over skotterne vil betyde, at Danmark vinder alle sine ti kampe i kvalifikationen.

Skotland har heller ikke mere at spille for, da andenpladsen og playoff-kampe om en VM-billet er sikret.

Det danske landshold vandt fredag aften 3-1 over Færøerne og lukkede for første gang i kvalifikationen et mål ind.