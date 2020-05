Den 20. august var Jonas Wind ude for så voldsomt et vrid i knæet, at han ikke har spillet fodbold siden.

Otte måneder senere er den 21-årige FCK-angriber på nippet til et comeback ovenpå et overrevet korsbånd og en meniskskade i venstre knæ.

»Jeg kan godt følge, at det er held i uheld for mig,« siger Jonas Wind, der har fået ekstra tid til genoptræningen, da al fodbold har stået stille i Danmark siden marts.

Egentig var Wind klar til kampe med FCKs reservehold sidst i marts, som aldrig blev aktuelle. I stedet for har knæet fået lov til at hele endnu mere. Nu ser han frem til 1. juni, hvor FCK 'genåbner' sin egen sæson mod Lyngby.

Fodboldmæssigt og teknisk føler jeg mig skarp. Jonas Wind efter en skadespause på otte måneder

Processen med at overkomme en skrækskade som den, Jonas Wind har overvundet, handler i høj grad om styrkelsen af selve knæet. Men et andet aspekt er essentielt, hvis man kan skulle spille fodbold igen. Det mentale.

»Det mentale aspekt er vigtigt, og selvfølgelig var jeg lidt spændt på i mandags,« erkender den unge mand da også om holdets første fællestræning, hvor knæets robusthed for alvor blev testet.

»Når den første tackling er sat ind, og man kan mærke, at kroppen sidder godt, så er det bare med 100 i timen derudad uden at tænke så meget over det. Jeg skulle lige over den første hurdle, og så kom det hele naturligt igen.«

Inden sin skade nåede Jonas Wind at score fem mål i sæsonens første seks Superliga-kampe. Otte måneder senere er hans knæ et helt andet, men det skulle der stadig gerne være ligeså mange mål i.

Jonas Wind (tv.) og Mikkel Kaufmann får instrukser af cheftræner Ståle Solbakken under træning, fredag 15.05. Foto: Mikkel Johansen/Byrd Vis mere Jonas Wind (tv.) og Mikkel Kaufmann får instrukser af cheftræner Ståle Solbakken under træning, fredag 15.05. Foto: Mikkel Johansen/Byrd

»Jeg kan ikke mærke forskel på knæene, og jeg er 100 pct. tryg ved det igen. Knæet har det fint, og jeg er hverken nervøs eller tænker over, det når jeg spiller.«

FCK og Jonas Wind har 12 kampe tibage af Superliga-sæsonen, hvilket betyder, at målscoreren maksimalt når at spille 18 Superliga-kampe i sæsonen, hvilket svarer til halvdelen af alle kampene.

Men selv om talentet højst når at spille 50 procent af ligakampene, er det ikke lig med, at sæsonen er 'spildt'.

»Modgang gør en stærkere, det er måske lidt en kliché, men skader er desværre en del af fodbold. Men fodboldmæssigt og teknisk føler jeg mig skarp. Kroppen har det godt, og der er ikke noget som sådan, der gør, at jeg ikke føler mig klar. Det har været hårdt, men jeg føler, at jeg er kommet godt ud af det.«