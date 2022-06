Lyt til artiklen

Det er en fardrøm, der er gået i opfyldelse for Per Wind.

Hans yngste søn, Jonas Wind, er blevet professionel fodboldspiller, og han er tilmed en af de bedste i landet.

Det var blandt andet ham, der var den første spiller til at røre bolden, da Danmark åbnede sit EM-værtskab mod Finland i 2021, og det så Per Wind, der var flankeret af hele familien Wind på de røde sæder i Parken, var ved at revne af stolthed.

I Parken var han vant til at se sønnike tørne ud for FC København, og de to havde som Team Manager og spiller arbejdet sammen på førsteholdet i fire år, indtil Jonas Wind i vinter blev solgt til Bundesliga-klubben Wolfsburg.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Og det seneste halve år har blot fået stoltheden til at vokse - for selv om Jonas er rykket hjemme fra, så fortsætter han med at være samlingspunkt for familien, der følger den 23-årige angribers gøren og laden for for det danske landshold og for den tyske klub.

»Når der er hjemmekamp i Parken, er vi altid med allesammen. Det er en stor udgift for Jonas at få omkring de ti billetter, men det betaler han gerne,« fortæller Wind med et stort smil og tilføjer:

»Når de så spiller ude, så samles vi 14 mand herhjemme. Jeg står og laver mad, vi køber nogle pizzaer eller sådan, og så sidder vi der med vores landsholdstrøjer på og hopper – det er ren hr. og fru Hakkebøf.«

»Når han spiller med Wolfsburg er det mest mig og Jonas' bror Morten, der ser kampene sammen.«

I parcelhuset i Hvidovre har familien Wind set utallige fodboldkampe, og familiens yngste har drømt om at blive én af dem, der rendte rundt på skærmen.

En drøm, der som bekendt er blevet en realitet.

»Det er kæmpestort og en ubeskrivelig følelse. Han drømte jo om netop det, fra han startede i FCK som 12-årig. Kun få kommer gennem nåleøjet, og mange falder fra. Men Jonas har gjort det, og jeg er sgu bare så kæmpe, kæmpe stolt af, at han har taget springet.«

»Vi har altid siddet i sofaen og set på skærmen, hvor dem, han som fire-femårig har set op til, har spillet. Nu er han der selv. Det kan ikke beskrives. Jeg er gigastolt,« lyder det fra farmand Per Wind, der ud over Jonas har fire børn.

Foto: Swen Pförtner Vis mere Foto: Swen Pförtner

I september 2020 flyttede Jonas Wind som sidste barn ud af parcelhuset i Hvidovre, og denne vinter tog han altså skridtet til udlandet.

»Det er mærkeligt, at han er væk. Jeg har jo haft børn i 40 år, og lige pludselig var Jonas væk. Det skulle jo ske, for man flyver fra reden, men det er jo dejligt, at vi stadig kan følge ham så tæt, når han spiller fodbold.«

»Vi har også været meget i Wolfsburg efter skiftet, og jeg har selv været der fem-seks gange. Han er selv et megastort familiemenneske og er også kun sig selv dernede og har ikke en kæreste, så det er bare dejligt, og nu hvor jeg er på pension, kan jeg besøge ham endnu mere.«

I Wolfsburg har Jonas Wind indtil videre spillet 14 kampe, lavet fem mål og et assist, og han var blandt andet nomineret til prisen som årets rookie i Bundesligaen – den vandt Frankfurt-danskeren Jesper Lindstrøm dog.

»Vi har jo drømt og håbet på det udlandsskifte, og nu er han startet inde i alle kampe og har lavet fem kasser. Vi og Jonas må knibe os i armen over, hvor godt det er gået. Det er over al forventning,« siger Per Wind, som fredag kan tage i Parken for at følge Danmark mod Kroatien.

Det bliver dog nok uden Jonas Wind på banen, for angriberen døjer lige nu med en skade i baglåret, som har holdt ham ude i de seneste to landskampe.