Den danske landsholdsmålmand Jonas Lössl vender tilbage til Everton.

Huddersfield, der har haft danskeren lejet i Premier League-klubben, har netop meddelt beslutningen på sin hjemmeside.

Her kommer det også frem, at alle andre lejede spillere skal tilbage til deres respektive klubber.

»Trevoh Chalobah, Chris Willock, Andy King, Emile Smith Rowe og Jonas Lössl spillede alle en stor rolle i at hjælpe The Terries med at beholde vores Championship-status ved at forlænge deres aftaler til de vitale kampe efter corona-genstarten,« skriver klubben og tilføjer:

»Alle i klubben vil gerne udtrykke tak og ønske alle spillerne det bedste i fremtiden.«

Jonas Lössl rykker dermed tilbage til stor konkurrence om spilletid, da Jordan Pickford er klar førstemålmand i Everton.

Danskeren har endnu ikke fået debut for Premier League-klubben, efter han sidste sommer skiftede fra netop Huddersfield til Everton.

Kontrakten med Everton løber til sommeren 2022.