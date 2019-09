At være sammen med en fodboldspiller betyder oftest en ting.

Hans karriere afgør, hvor man bor og hvor længe. Sådan er det også for Jonas Lössl og hans familie, og det er ikke altid lige let.

Det fortæller landsholdsmålmanden i et interview med Euroman.

For i dag har han, sammen med konen Camilla, to børn, der allerede har prøvet at flytte en del.

»Gaia var kun ét år, da vi rejste til Frankrig i 2014. Hun har allerede oplevet at bo i fire forskellige lande, og begge taler de tre sprog flydende. Som far er man selvfølgelig splittet over det. På den ene side er vi utroligt glade og taknemmelige for, at vores børn oplever noget andet og får en masse indtryk, som de fleste på deres alder ikke får,« siger Jonas Lössl, der skiftede fra FC Midtjylland til Guingamp i 2014, og fortsætter:

»Men på den anden side bør man også være opmærksom på deres reaktioner. Man siger, at børn i den alder er meget omstillingsparate og oftest håndterer det bedre end os voksne, men jeg tror også, at der findes en grænse for, hvad de kan udsættes for,« siger den 30-årige landsholdsmålmand, der i dag spiller for Everton.

Selvom fodbold betyder meget for ham, betyder familien mere.

De bor til dagligt i Manchester, og Jonas Lössl har selv mærket, hvordan det kan være svært at balancere mellem at være fodboldspiller og familiefar.

Jonas Lössl spillede i Huddersfield, inden han i dette transfervindue skiftede til Everton. Foto: HANNAH MCKAY

Som da hans hustru under en landsholdstur ringede fra Tyskland med beskeden om, at deres datter havde slået sig alvorligt i børnehaven.

»Hun lå selv i sengen derhjemme på daværende tidspunkt, og overskuddet var derfor ikke det store. Det fyldte enormt meget i mit hoved, og samvittigheden råbte og skreg på mig. Burde jeg ikke tage hjem og være dér for min familie og få styr på situationen?,« fortæller Jonas Lössl, der tilføjer, at hans svigermor tog fri, og tingene løste sig, selvom det af og til kan være svært.

30-årige Jonas Lössl har spillet en enkelt kamp for A-landsholdet tilbage i 2016, men han har ofte været iblandt de spillere, Åge Hareide har udtaget.

Derudover nåede han at spille 15 kampe for U21-landsholdet.