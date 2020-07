Malmö FF møder i finale IFK Göteborg, hvor Jon Dahl Tomassen kan vinde sin første titel som klubbens træner.

Den danske forsvarsspiller Jonas Knudsen blev pokalhelt for Malmö FF, da den sydsvenske klub torsdag aften kvalificerede sig til pokalfinalen.

Jonas Knudsen stod for den afgørende scoring, da pokalsemifinalen mod Mjällby skulle afgøres på straffespark. Den ordinære kamp og forlængede spilletid var endt uden scoringer.

- At gå videre til finalen føles helt fantastisk. Vi spiller for at vinde titler, og nu er vi i finalen. Det bliver ekstremt vigtigt for hele Malmø, siger Jonas Knudsen ifølge dagbladet Expressen.

Ifølge Malmö FF's målmand Johan Dahlin skulle holdet have afgjort kampen i den ordinære spilletid.

- Det blev unødigt spændende. De havde en målchance i løbet af 120 minutter, siger han om Mjällby.

- Men det er positivt, at vi skabte mange chancer. Jeg følte mig temmelig arbejdsløs i dag, siger Johan Dahlin.

Malmö FF, der har den tidligere danske angriber og assistenttræner for landsholdet Jon Dahl Tomassen som træner, skal i finalen den 30. juli møde IFK Göteborg.

