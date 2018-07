Yussuf Poulsen er tilbage som starter, og Jonas Knudsen får sin VM-debut i ottendedelsfinale mod Kroatien.

Nisjnij Novgorod. Venstrebacken Jonas Knudsen får sin VM-debut søndag aften i Nisjnij Novgorod, når Danmark spiller VM-ottendedelsfinale mod Kroatien.

Han starter i stedet for Jens Stryger Larsen på venstre back i opgøret, hvor Danmark spiller for at kvalificere sig til VM-kvartfinalen mod Rusland.

Jonas Knudsen, der til daglig spiller i Ipswich, har spillet tre A-landskampe. Han spillede senest i marts, da Danmark spillede 0-0 mod Chile i Aalborg. Hans to første landskampe daterer sig til 2014, og her var der også tale om testkampe.

Derudover har Danmark lavet en enkelt ændring i forhold til det hold, som spillede 0-0 mod Frankrig i tirsdags.

Danmarks første målscorer ved VM-slutrunden i Rusland, Yussuf Poulsen, er tilbage i startopstillingen efter at have afsonet karantæne.

Forwarden erstatter Pione Sisto, der er blevet bænket efter at have startet inde i alle tre gruppekampe.

Sisto har haft sit udgangspunkt som venstre angriber, og i hans fravær bliver Martin Braithwaite flyttet fra højre til venstre side, mens Yussuf Poulsen indtræder på sin "sædvanlige" plads i højre angrebsside.

Derudover er Danmarks hold uændret i forhold til det hold, som spillede 0-0 mod Frankrig.

Det betyder, at Andreas Cornelius ligger mellem Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite i angrebet, mens Christian Eriksen ligger bag trioen i rollen som offensiv midtbanespiller.

Landstræner Åge Hareide har givet udtryk for, at han overvejer at spille med to deciderede midtbanespillere. I maskinrummet er det igen Thomas Delaney og Andreas Christensen, som har fået startpladserne.

Det vides dog ikke, om Delaney får en mere tilbagetrukket rolle end tidligere i turneringen.

Forsvarskæden består af Henrik Dalsgaard og Jonas Knudsen på de to backpladser, mens midterforsvaret udgøres af Mathias "Zanka" Jørgensen og anfører Simon Kjær. Kasper Schmeichel vogter målet.

Dermed ser Danmarks holdopstilling ud som følger (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias "Zanka" Jørgensen, Jonas Knudsen - Andreas Christensen, Thomas Delaney, Christian Eriksen - Yussuf Poulsen, Andreas Cornelius, Martin Braithwaite.

Kroatiens landstræner, Zlatko Dalic, stiller ligesom tidligere i turneringen op med, hvad der ligner en 4-3-3-opstilling:

Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Luka Modric, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic.

VM-ottendedelsfinalen mellem Danmark og Kroatien i Nisjnij Novgorod begynder klokken 20.00 dansk tid.

/ritzau/