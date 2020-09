AC Horsens' nye cheftræner, Jonas Dal, kommer til at videreføre store dele af Bo Henriksens spillestil.

AC Horsens fik en skidt sæsonstart i 3F Superligaen, da holdet på hjemmebane tabte med hele 0-3 til Randers FC.

Det var samtidig cheftræner Jonas Dals første turneringskamp i spidsen for Horsens, og som udgangspunkt lignede Horsens-holdet meget det hold, der sluttede af under sidste sæsons træner, Bo Henriksen.

Det er der ikke noget mærkeligt i, hvis man spørger Jonas Dal.

- Man skal jo ikke tro, at man som ny bare skal rive hele tapetet ned og begynde at male på ny, siger Dal.

- For mig handler det om at finde ud af, hvad det er, der har været så godt i forvejen og så begynde at klatmale med nogle af de ting, jeg gerne vil ind med.

I Jonas Dals tidligere klub, FC Fredericia, havde man det rigtig godt med at være på bolden, men boldbesiddelse og flot fodbold er i sig selv ikke et mål for den 44-årige træner.

- Der er jo ikke nogen, der siger, at et mål efter to boldberøringer tæller mindre end et mål efter ti.

- Nu kigger vi fremad. Det, der er bag os, kan vi ikke gøre noget ved, hvad enten det var godt eller skidt. Jeg er ikke bange for, at jeg ikke kan udvikle på det her hold.

Horsens' 30-årige midtbanedynamo Jonas Thorsen kunne heller ikke efter kampen mod Randers FC mærke det store skift i holdets spil.

- Jeg kunne ikke mærke, at der var ny træner på sidelinjen. Vi gjorde mange ting rigtigt, og vi har forbedret vores spil.

- Vi skabte masser af chancer, men vi skal have endnu mere mod til det, vi gerne vil, siger Jonas Thorsen og fortæller videre om forskellen mellem de to trænere:

- Bo råber helt vildt - det gør Jonas ikke. Der er ikke to trænere, der gør tingene ens, og nu skal vi også lære den retning, som Jonas gerne vil have os i.

- Jeg er meget fortrøstningsfuld, og jeg synes, at det, vi har gang i, er super spændende, siger Thorsen.

Næste kamp for Thorsen, Dal og resten af Horsens-mandskabet er en udekamp på Aalborg Portland Park mod AaB.

