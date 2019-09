FC Fredericia-cheftræner Jonas Dal følger med gru med i matchfixing-sagen, der første gang rullede i foråret og som nu er blusset op igen, efter B.T. har bragt nye oplysninger frem i lyset.

Jonas Dal er med egne ord ‘bange’ for nyheden om, at den liga, hvori han tjener sit levebrød, skulle være infiltreret af personer, der har til hensigt at ødelægge alt det, fodbolden står for.

»Det her er en kæmpe bombe under professionel fodbold, og hvis vi ikke får det her stoppet, så kan vi ligeså godt sige vores job op, for så kan det hele være lige meget,« siger Jonas Dal og fortsætter:

»Jeg har arbejdet med flere udenlandske spillere, der fortæller mig om, hvordan tingene foregår i deres små, hjemlige ligaer, og det kan der ikke være noget sjovt ved. Vi lever af passion i den her branche, og den må vi aldrig nogensinde miste. Men det gør vi, hvis ikke man kan tro på, at alle gør deres bedste for at vinde.«

Jonas Dal er nuværende cheftræner i FC Frederacia, der spiller i førstedivision. Foto: Claus Fisker Vis mere Jonas Dal er nuværende cheftræner i FC Frederacia, der spiller i førstedivision. Foto: Claus Fisker

Startskuddet til matchfixing-sagen fandt sted 13. maj, da Christian Lønstrup, daværende cheftræner i 1. divisionsklubben FC Roskilde, havde samlet truppen til et møde, hvor han vendte en flipover med påskriften ‘matchfixing’.

Baggrunden for dette var, at Lønstrup et par dage forinden var blevet kontaktet af en unavngiven kilde, der havde fortalt ham, at specifikke spillere på hans mandskab modarbejdede holdet.

Efterfølgende rullede sagen i diverse medier, og politiet har igangsat en efterforskning, hvori de bl.a. har fået adgang til specifikke spilleres bankkonti via dommerkendelser.

I denne uge kom B.T. med nye oplysninger i sagen, hvor det blev afsløret, at der fra fem sydtyske kiosker blev spillet så massivt på to specifikke væddemål, at spilfirmaet Tipico udbetalte over en kvart million kroner i gevinster på en kamp mellem Næstved Boldklub og FC Roskilde.

I alt har to store bettingfirmaer opfanget mistænkelige spil på FC Roskilde.

Tanken om at matchfixing får sneget sig ind i dansk topfodbold, er noget, der gør Fredericia-cheftræner Jonas Dal bange.

»Jeg har ikke ord for, hvor bange jeg er for det. Tanken, om at matchfixing finder sted i Danmark, skræmmer mig fra vid og sans, og jeg kan næsten ikke holde ud at tænke på det.«

Selvom Jonas Dal aldrig selv har haft mistanke om noget fordækt i de kampe, han har været involveret i, mener han, at man skal være naiv for at tro, at matchfixing-sager ikke kan finde sted i et land som Danmark.

Overblik: FC Roskilde-sagen 11. maj: Træner Christian Lønstrup får viden om, at spillere i FC Roskilde er involveret i matchfixing, og at de taber kampe med vilje. Christian Lønstrup. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix 12. maj: FC Roskilde taber til Lyngby Boldklub. Efter kampen fortæller Lønstrup spillerne, at han har en fornemmelse af, at nogle af dem modarbejder klubben. 13. maj: Holdet evaluerer kampen mod Lyngby. På dagsordenen har Lønstrup skrevet bl.a. 'matchfixing'. Han gentager søndagens besked, understreger alvoren og siger, at det skal stoppe nu. Spillertruppen meddeler i en erklæring, at de tager afstand fra Lønstrups oplysninger. 14. maj: Ledelsen i FC Roskilde suspenderer træner Christian Lønstrup med et argument om at skabe ro forud for sæsonens sidste to kampe. 5. juni: Sagen bliver anmeldt til politiet. 3. juli 2019: (DIF) afslutter en undersøgelse og kan ikke finde beviser for matchfixing. Samtidig erkender DIF, at forbundet har begrænsede muligheder for at undersøge sagen. Politiet efterforsker stadig.

»Der findes brodne kar og lyssky personer alle steder, hvor der er mange penge involveret, så det vil være naivt at tro, at sådan noget ikke kan foregå i danske rækker,« siger Jonas Dal.

Selvom det er klart for enhver, at fodboldspillere ikke skal sætte penge på egne kampe, så er der ifølge Jonas Dal gråzoner for, hvad spillerne - og han selv - må og ikke må i forbindelse med spil.

De gråzoner er også en af grundene til, at det løber ham koldt ned ad ryggen, når ordet matchfixing lyder.

»Jeg savner af og til nogle klarere retningslinjer for, hvad spillerne må og ikke må. Mens jeg var træner i Hobro, kørte der en sag i første division, hvor en spiller havde sat penge på sit eget hold til at vinde kampen. Da det kom frem, var der mange, der havde svært ved at forstå, hvorfor man ikke måtte spille på, at vandt sine egne kampe,« siger Jonas Dal og fortsætter:

»Nu er vi bedre oplyst omkring, de gråzoner, der kan være i at spille på dansk fodbold på grund af det kendskab, man kan have til andre spillere og holds situationer. Vi blev orienteret med et mantra om, at hvis man er i tvivl, så skal man lade vær. Jeg spiller stort selv aldrig selv, men når jeg har gjort, har det været landskampe eller Champions League. Hvis jeg har været i tvivl, har jeg ladet vær,« siger Jonas Dal.

Tilbage i Roskilde FC afventer klubben politiets efterforskning, før de vil kommentere på sagen.

Ifølge B.T.s oplysninger, der kommer fra kilder tæt på efterforskningen, fokuserer politiet på danskere med rødder i Serbien og Montenegro.

Særligt en mand med baggrund i sidstnævnte land mistænkes for at være bindeled mellem fodboldspillere og pengestærke bagmænd.