For 14 år siden fandt Jon Dahl Tomasson sit livs kærlighed i Line Kongeskov.

Det danske landsholdsassistent måtte dog vente en del år med at putte en ring på sin udkårnes finger. For først i sommeren 2019 kunne de to lade sig gifte i København.

Og det var der en særlig grund til.

»Vi har altid vidst, at vi skulle giftes. Men hvorfor det blev 'sent', skyldes fodboldlivet. Så da Jon nytårsaften 2017, som vi fejrede med vores gode venner, pludselig greb guldmikrofonen og satte sig på det ene knæ, opfangede jeg det ikke så hurtigt,« fortæller Line Kongeskov i magasinet Bruden.

Jon Dahl Tomassons aktive fodboldkarriere startede for alvor allerede tilbage i 1994, da han som 18-årig skiftede fra Køge til Heerenveen.

Siden da har han spillet 16 år i udlandet, inden han som træner også nåede rundt omkring.

I 2016 blev Jon Dahl Tomasson så assistent for landstræner Åge Hareide, og med deres succes på landsholdet måtte brylluppet altså udskydes lidt længere.

»Det gav så sig selv, at det ikke kunne blive sommeren 2018, da Danmark og Jon skulle til VM i Rusland. Jeg overvejede dog at ringe til Putin og høre, om det kunne rykkes, men han var ikke sådan at få fat i,« siger Line Kongeskov.

Midt i de glædelige nyheder fandt dog også en mere trist begivenhed sted, fortæller Line Kongeskov.

»Vi mistede Jons mor før brylluppet. For at ære hendes minde og have hende med os på den store dag, valgte vi at smelte nogle af hendes smykker om til vores vielsesringe. Mine øreringe var en kombination af arvestykker fra min svigermor og min mormor.«

»Jeg designede mine vedhæng, der blev omsmeltet af min svigermors guld, så de kunne bruges med min mormors ørestikker.«

Parret blev gift i København i sommer, og festen stod på Odd Fellow Palæet i indre by. Her spillede Chief 1, og han fyldte blandt andet dansegulvet med sit og Rockers By Choices gamle hit 'Engel'.