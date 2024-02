Jon Dahl Tomasson er udnævnt til landstræner for det svenske fodboldlandshold.

Det meddeler Sveriges Fodboldforbund på sin hjemmeside.

Dermed skriver 47-årige Jon Dahl Tomasson historie ved at blive den første udenlandske træner for Sveriges nationalmandskab, skriver forbundet.

»Jeg ser enormt meget frem til at gå i gang med den her store opgave og til at møde fans, spillere og selvfølgelig medierne i Sverige. Og at tænke, tale og drømme i blåt og gult,« siger Jon Dahl Tomasson.

Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/Ritzau Scanpix

Han tiltræder i jobbet 1. marts.

Den tidligere danske landsholdsspiller var senest cheftræner i Championship-klubben Blackburn, hvor parterne for få uger siger blev enige om at ophæve samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

Sveriges Fodboldforbunds generalsekretær, Andrea Möllerberg, er meget begejstret for, at Jon Dahl Tomasson er hentet ind som nye landstræner for de kriseramte svenskere:

»Med Jon Dahl Tomassons erfaring fra international fodbold tager herrelandsholdet skridt mod en ny æra. Jeg er utrolig glad og stolt over, at vi kan knytte en landstræner af Jons kaliber til os.«

Jon Dahl Tomasson til et pressemøde i forbindelse med Malmö FFs Champions League-kampagne. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Jon Dahl Tomasson får hollandske Remy Reijnierse som assistent. Hollænderen har arbejdet tæt sammen med Tomasson, da han stod i spidsen for Malmö FF og Blackburn.

Netop i Sverige har Jon Dahl Tomasson før leveret fornemme resultater, da han med Malmö FF vandt mesterskabet to år i træk og fik dem med i Champions League-gruppespillet.

Der venter dog Jon Dahl Tomasson - der selv har 112 A-landskampe og 52 landskampsmål på cv'et - lidt af en opgave efter flere års svensk nedtur og to missede slutrunder i træk.

Nu venter der i alt fire testkampe for Jon Dahl Tomasson til at få det svenske landshold klar til deres Nations League C-gruppe mod Azerbajdzjan, Estland og Slovakiet.

Den første testkamp er mod Portugal i marts på udebane, og til sommer venter der en særdeles spændende testkamp set med danske briller.

I juni pudser Danmark nemlig EM-formen af med et testopgør mod Sverige, der spilles i Parken 5. juni.

Det er først i det nye år, at Jon Dahl Tomasson og Sverige indleder kvalifikationen til VM i 2026.