Den svenske landstræner Jon Dahl Tomasson hev en kanin op af hatten i testkampen mod Danmark onsdag aften i Parken, som en svensk spiller havde en meget speciel reaktion på.

»Da jeg talte med Jens om hans rolle for et par dage siden, havde han lyst til at slå mig. Men under træningen i de følgende dage, hvor vi så klip, var han opsat på at prøve det,« sagde Jon Dahl Tomasson til svenske Aftonbladet efter 1-2-nederlaget i testkampen mod Danmark.

Jens-Lys Cajuste vil af danske fodboldfans nok mest huskes for at bryde igennem på FC Midtjyllands centrale midtbane, hvor svenskeren i sit gennembrud var midtbanegeneral for det danske mandskab i 2019.

Til dagligt tørner Jens-Lys Cajuste da også ud på den centrale midtbane i den italienske storklub Napoli, men Jon Dahl Tomasson havde en helt anden rolle til Cajuste i kampen mod Danmark, som han reagerede så kraftigt på.

Sveriges Jens-Lys Cajuste i duel med Joakim Mæhle og under testkampen mellem Danmark og Sverige. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Han startede nemlig som venstre back for første gang i den 24-årige svenskers professionelle karriere, som Jon Dahl Tomasson havde en helt bestemt plan med.

Cajuste skiftede nemlig mellem venstre back i forsvaret og central midtbanespiller, når Sverige havde bolden.

»Danmark havde problemer med, at vi overbelastede midtbanen. Jeg synes, han spillede en strålende kamp,« sagde Jon Dahl Tomasson til Aftonbladet.

Jens-Lys Cajuste så det som en udfordring og løste opgaven så godt, at han kunne, men Cajuste var selv overrasket over den reaktion, at han i første omgang havde på nyheden om, at han skulle spille venstre back.

»Er det sandt? Okay, jeg var ikke klar over, at jeg formidlede den følelse, men måske gjorde jeg det ubevidst. Det er klart, at jeg selvfølgelig blev lidt overrasket i starten, men nu ser jeg det som noget positivt,« sagde han til det svenske medie efter nederlaget til Danmark.

