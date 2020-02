Jon Dahl Tomasson stod lørdag eftermiddag for første gang i spidsen for Malmø i en betydende kamp.

Og den danske cheftræner kunne næppe have drømt om en bedre debut.

Malmø mødte Syrianska FC fra den tredjebedste svenske række i pokalturneringen, og favoritterne vandt hele 8-0.

Allerede efter seks minutter kom Malmø foran på mål af Marcus Antonsson, og herfra tromlede Jon Dahls tropper uden problemer henover undertippede Syrianska.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

I næste uge bliver der dog skruet markant op for sværhedsgraden for Jon Dahl, når han for alvor skal vise sit værd for Malmø.

Her møder svenskerne nemlig tyske Wolfsburg i Europa Leagues 1/16-finaler.

Første opgør bliver spillet på torsdag i Wolfsburg, mens der er returopgør i Malmø ugen efter.

Dermed får Jon Dahl mulighed for at teste sit hold af mod en særdeles stærk modstander, inden Allsvenskan fløjtes i gang d. 6. april.