Brøndby må på målmandsjagt igen.

Den engelske fodboldklub Blackburn har nemlig snuppet den svenske målmand Leopold Wahlstedt for næsen af Brøndby ved at fordoble hans løn.

Leopold Wahlstedt har netop underskrevet en treårig kontrakt med den engelske championship-klub med danske Jon Dahl Thomasson som manager.

Det bekræfter Blackburn på deres hjemmeside og sociale medier.

Dramaet om Leopold Wahlstedt tog sin begyndelse, da B.T. i slutningen af juli kunne afsløre, at Brøndby var blevet enige med den norske eliteserieklub Odd om at købe Leopold Walhstedt på en fireårig kontrakt for 5.625.000 kroner.

Men blot tre dage senere afslørede B.T., at Wahlstedt ikke var kommet til det aftalte lægetjek i Danmark efter åbningskampen mod Rosenborg.

Ifølge B.T.s oplysninger skulle Felix Wahlstedt have sat sig på et fly fra Oslo tirsdag klokken 13.30 med kurs mod Danmark for at afslutte sin transfer til den danske Superliga-klub, men Championship-klubben har foreløbig forpurret skiftet med et tilbud om at fordoble lønnen i forhold til danskerne.

Brøndby skal endnu en gang på målmandsjagt for at finde afløseren til Mads Hermansen, efter Blackburn formåede at nappe Leopold Wahlstedt for næsen af dem.