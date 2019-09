Et mærkeligt forløb.

Sådan beskrev vikarierende landstræner Jon Dahl Tomasson i første omgang den øjeblikkelige situation, hvor Åge Hareide er fraværende grundet noget infektion i knæet.

Lørdag var der så pressemøde før landskampen mod Georgien, og her satte den tidligere angriber flere ord på, hvordan det er, at chefen ikke kan være på sidelinjen.

»Jeg er rigtig ked af at stå i den her situation, for jeg synes ikke, at Åge har fortjent det,« siger Jon Dahl Tomasson og tilføjer:

Jon Dahls første kamp som 'landstræner' blev en 6-0-sejr over Gibraltar. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jon Dahls første kamp som 'landstræner' blev en 6-0-sejr over Gibraltar. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg havde håbet, at han var her. Vi har arbejdet i et meget tæt parløb i en årrække, så selve måden at arbejde på har mere eller mindre været den samme, siger Jon Dahl Tomasson.

Før DBU meldte ud, at Kasper Hjulmand bliver afløser for Åge Hareide, ytrede nordmanden, at han gerne så Jon Dahl Tomasson overtage hans plads som den næste chef for landsholdet.

Men kampen mod Georgien ser ud til at blive foreløbig den sidste med Jon Dahl Tomasson i cheftrænerrollen, og han har gjort sig tanker om, hvad der skal ske efter EM2020, når nøglerne til kontoret skal overdrages til Hjulmand.

»Jeg har gjort mig tanker om, hvad jeg skal om et år. Det er logisk. Jeg skal ud og finde et andet arbejde som cheftræner. Det siger sig selv,« har Jon Dahl Tomasson forklaret til B.T.

Åge Hareide vil ikke være på plads på bænken ved siden af Jon Dahl i aften. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Åge Hareide vil ikke være på plads på bænken ved siden af Jon Dahl i aften. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har enormt meget landsholdserfaring. Først som spiller og så tre år som træner nu. Med 2020 bliver det fire år. Der er ikke mange, der har så meget erfaring med landsholdsfodbold, som jeg har. Jeg har gået i den hollandske skole i forhold til at tænke fodbold på et rigtig højt niveau, hvor der stilles kritiske spørgsmål til alt på et højt fagligt niveau. Så jeg har et godt udgangspunkt,« tilføjede den 43-årige Tomasson, der er åben for det meste.

»Projektet skal tiltale mig. Det er egentlig underordnet, hvor det er.«

Men først skal han altså lige overstå en uhyre vigtige kvalifikationskamp mod Georgien søndag.

Uden Åge Hareide ved sin side.