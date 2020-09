Mens Jon Dahl Tomasson rasede, kæmpede Axel Kjäll med de danske gloser.

»Jeg havde faktisk svært ved at fortstå, hvad Tomasson sagde,« forklarer Örebro-træneren.

Svenskeren sætter nu over for Expressen ord på den specielle situation forleden, da hans hold havde besejret Malmö FF og den danske trænerkollega.

Efterfølgende skældte Jon Dahl Tomasson ud på et pressemøde. Han var utilfreds med, at de svenske klubber inden sæsonen havde aftalt ikke at udskyde kampe for at være sikre på at få spillet sæsonen færdig i coronaens skygge. Alligevel var nogle kampe i den seneste runde blevet aflyst, mens Örebro og Malmö altså skulle spille blot to dage efter landsholdspausen.

»Det her er en skandale,« sagde Jon Dahl Tomasson blandt andet.

Og den danske Malmö-træner kom siden med et langt indspark på pressemødet, mens Axel Kjäll sad med et koncentreret ansigtsudtryk ved siden af. Og det var der altså en grund til.

»Jeg har svært ved at forstå dansk,« forklarer den svenske træner:

»I begyndelsen koncentrerede jeg mig rigtig meget. Dels af respekt, men også fordi han begyndte at tale. Hvis han skulle sige noget, jeg ikke var enig i, ville jeg jo gerne høre det. Jeg forsøgte at følge med, men til sidst gav jeg op. Det er selvfølgelig lidt pinligt.

Siden er et klip fra pressemødet gået viralt. Her kan man se Jon Dahl Tomasson tale, mens den svenske træner sidder ved siden af og stirrer ud i luften. Nærmest i profetisk overensstemmelse med Axel Kjälls udmelding om besværlighederne ved at forstå dansk er der sat svenske undertekster på klippet – eller det vil sige, underteksterne sætter ord på, hvad det lyder, som om Jon Dahl Tomasson siger.

»Respekt til jer journalister, som har lært det (dansk, red.),« siger Axel Kjäll, der kun kan grine af klippet.

Se det her: