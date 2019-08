Nu er sommerferien også slut for det danske herrelandshold i fodbold.

Men lige da spillere, trænere og fans blev sendt på landsholdsferie, skete det med bomben om, at Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson efter EM 2020 bliver erstattet af Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst.

Mandag var det så for første gang siden den nyhed tid til igen at kigge på landsholdet, da Jon Dahl Tomasson præsenterede 22 mand til kampene mod Gibraltar og Georgien.

Derfor var det endelig blevet tid til at høre fra hovedpersonerne selv, hvad de tænker om det. Og får det nogen betydning?

»Nej, overhovedet ikke,« lød det først og fremmest fra Jon Dahl Tomasson, der vikarierede for Åge Hareide, der i øjeblikket er ramt af en infektion efter en operation.

»Jeg forstår interessen – både fra fansene og fra jer journalister også. Men det har det bestemt ikke. Det drejer sig om at holde fokus på det, vi skal. Vi er ansat til at vinde kampe. Vi er ansat til at få os til EM, hvor to af kampene bliver spillet i København. Der skal vi selvfølgelig med,« sagde den tidligere landsholdsbomber.

Og generelt var det en meget fåmælt assisterende landstræner, når det kom til det kommende landsholdsexit.

Til Politiken skrev Jon Dahl Tomasson i en sms dagen efter nyheden, at 'timingen var forkert og dårlig'. Samme holdning havde Åge Hareide, men Jon Dahl Tomasson havde ikke lyst til at uddybe den holdning mandag.

»Det kunne jeg godt. Men det gør jeg ikke,« lød det fra den assisterende landstræner.

Når den tidligere landsholdsanfører så siger, at det på ingen måde betyder noget for deres arbejde, at der allerede nu er sat en afslutningsdato, kunne man være fristet til at tro, at der ville komme en trodsreaktion. En modbevisning af DBU's beslutning.

»Det drejer sig jo ikke om mig eller hvem, der nu skal være i DBU. Det drejer sig om folkets hold. Folkets hold er landsholdet. Det drejer sig om én ting: at vinde fodboldkampe, så vi kvalificerer os og laver en rigtig god figur på hjemmebane i 2020. Det kan vel ikke være bedre, kan det?« lød det fra Jon Dahl Tomasson.

Danmark spiller den 5. september mod Gibraltar og den 8. september mod Georgien. Begge kampe er på udebane.