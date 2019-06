Mick McCarthy har ikke revolutioneret Irlands fodboldlandshold, men gjort dem en tand mere aggressive.

Fredag skal Danmarks fodboldlandshold møde Irland for femte gang siden november 2017, men i modsætning til de fire tidligere opgør skal Danmark nu forholde sig til en ny landstræner, da Mick McCarthy har erstattet Martin O'Neill.

Landstrænerskiftet har kun medført små taktiske justeringer, vurderer Danmarks assistenttræner, Jon Dahl Tomasson, der har studeret irernes 1-0-sejre over Gibraltar og Georgien i marts.

- Jeg synes, at Irland har fået et lidt andet udtryk, uden at de har ændret sig kolossalt. For det er selvfølgelig de samme spillere. Men de har ændret deres presform, det er tydeligt at se. De er blevet mere aggressive.

- De vil spille lidt mere med de tre spillere, de har centralt på midtbanen. De fleste bolde ryger stadigvæk langt, men midtbanespillerne søger mere mod bolden, siger Jon Dahl Tomasson.

Han er dog ikke sikker på, at irernes nye udtryk vil være tydeligt mod Danmark, der vurderes som en væsentlig hårdere modstander end Gibraltar og Georgien.

Irerne har nemlig fordel af at kæmpe et uafgjort resultat hjem, hvilket holdet også lykkedes med i både november 2017 i VM-playoffkampen i København og i november 2018 i Nations League i Aarhus. Begge kampe endte 0-0.

- Der er ingen tvivl om, at Irland kommer til at tænke taktisk. De vil gerne komme fra Parken med et point, for så står de på syv point for tre kampe, og vi har to point for to kampe. Så begynder andre faktorer at spille med i de resterende kampe, siger Tomasson.

De to hold har grebet forberedelserne forskelligt an. Irland har en stor del af spillere fra Englands næstbedste række, hvor sidste runde blev afviklet 5. maj.

Derfor har irerne været samlet i flere uger, og holdet har blandt andet været på en ugelang træningslejr i Portugal. Flere spillere i den danske trup spillede helt frem til sidste uge, og samtidig har man ønsket at give flere spillere fridage efter en lang sæson.

Jon Dahl Tomasson forventer derfor ikke, at Danmark kan drage fordel af, at de fleste irere ikke har spillet kamp i over en måned.

- Jeg ved ikke, om vi er i bedre form, for jeg tror, at de har haft en seriøs træningslejr, hvor vi i stedet har valgt at give nogle spillere lidt længere ferie.

- Jeg tror, at de har givet deres spillere nogle hug på træningslejren, så de kommer til Danmark i god form, siger assistenttræneren.

