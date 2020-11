Fodboldklubben Malmö FF med Jon Dahl Tomasson som træner og fire danskere på holdet vinder det svenske mesterskab efter en 4-0-sejr på hjemmebane over Sirius.

Det er danskerens første mesterskab med klubben, men han kan ikke selv være med til at fejre det.

Jon Dahl Tomasson er nemlig blevet ramt af coronavirus, og derfor har han måttet følge med hjemmefra, da han er i isolation. Noget han allerede meddelte inden weekenden.

»Det er utroligt trist, at jeg ikke kan være sammen med holdet til vores kamp på søndag, men jeg har stor tiltro til, at staben og holdet vil gøre det godt. Det er på en måde typisk for denne corona-sæson, hvor alt har været anderledes, og udfordringerne har været større end nogensinde,« sagde Jon Dahl til klubbens hjemmeside.

Ærgrelsen over ikke at kunne være med gentog Jon Dahl Tomasson tidligere søndag i et opslag på Instagram.

'I dag er dagen, vi har ventet på. Her kan vi nå holdets mål. Jeg behøver ikke engang sige, jeg er ekstremt frustreret og skuffet over, at jeg ikke kan være til kampen i dag, men drengene er klar,' skrev danskeren tidligt på eftermiddagen.

Tomasson er i gang med sin første sæson i den svenske klub og var tæt på at skaffe sin første titel allerede i sommer, da klubben var i finalen i Svenska Cupen.

Her blev det dog til et nederlag på 1-2 til IFK Göteborg.

Det er 21. gang, at Malmö sætter sig på den svenske fodboldtrone. Det skete senest i 2017 under ledelse af den tidligere AaB-træner Magnus Pehrsson.

Klubben har nu 10 point ned til Elfsborg, som med tre kampe igen ikke kan hente Jon Dahl Tomassons tropper.