Åge Hareide er uden sin højre hånd, efter at Jon Dahl Tomasson lod en nytårsbombe springe med sit nye job som cheftræner i Malmö FF.

Men hvem skal afløse Hareides vigtige og nærmeste medarbejder gennem de sidste fire år, nu hvor EM nærmer sig?

»De skal finde en kandidat med et mindset som Åges. Det virker, som om de er lidt i vildrede. Der skal snart ske et eller andet, så man er klar til EM,« siger Christian Lønstrup i denne uges udgave af Fodbold FM.

Han er tidligere træner i FC Helsingør og Roskilde FC og er blevet nævnt som en mulig kandidat. Han tøver ikke med at sige, at han ville takke ja til den tjans, hvis han bliver spurgt.

»Jeg er ikke blevet spurgt. Jeg har spillet med Peter Møller og boet på værelse med ham. Så han kan da bare ringe. Det ville da være rigtig spændende,« siger Lønstrup.

DBU med fodbolddirektør Peter Møller og Åge Hareide i spidsen er gået ind i jagten på at finde en ny assistenttræner til landstræneren, som skal findes, inden det går løs ved EM til sommer.

Mange danske fodboldnavne er blevet nævnt, men ifølge Peter Møller bliver det i hvert fald hverken William Kvist, Kasper Hjulmand eller Morten Wieghorst. Det siger han til B.T.

Men derudover er det på nuværende tidspunkt uvist, hvem der skal tage over. Det skal dog være en træner med øverste trænerlicens og erfaring fra slutrunder, som kan sparre med og aflaste Hareide, har både Hareide og Peter Møller udtalt.

»Jon har været en af de vigtigste assistent-landstrænere i den tid, jeg har fulgt landsholdet. Han har et godt forhold til spillerne og har rejst meget rundt og set spillerne,« siger Christian Lønstrup, som sammen med B.T.-spilekspert Steffen Dam, som også deltog i Fodbold FM, bringer navne som Ebbe Sand, John 'Faxe' Jensen, Allan Kuhn og Christian Poulsen i spil.

Fodboldekspert Lars Jacobsen nævner også over for B.T. Ebbe Sand. Men han er ligesom de fleste andre i Fodbolddanmark overrasket over, at Jon Dahl Tomasson stopper på landsholdet, da han har været en vigtig mand for Hareide.

»Jeg har den fornemmelse med Åge, at Jon har haft en stor rolle og har stået for store dele af træningen, deres taktiske overvejelser og den slags. Nogle cheftrænere er mere markante og assistenttræneren mere en slags kegleflytter. Men min fornemmelse her er, at der har været et makkerskab her,« siger Lars Jacobsen.

»Enten skal det være en, der kender landsholdet indgående, kender rutinerne og spillertruppen indgående. Eller også skal det være en af Åges egne folk,« siger den tidligere mangeårige landsholdsspiller om den kommende assistentlandstræner.