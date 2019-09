Landstrænervikaren Jon Dahl Tomasson glæder sig over, at danskerne var målsultne i 6-0-sejren over Gibraltar.

De mindre og upåagtede fodboldnationer kan indimellem volde de lidt større lande problemer.

Derfor er vikarierende landstræner Jon Dahl Tomasson særdeles tilfreds efter Danmarks 6-0-sejr torsdag ude over Gibraltar i EM-kvalifikationen.

- De her kampe er modbydelige. De skal vindes - og helst med seks kasser.

- Jeg har lige sagt til drengene, at det var professionelt arbejde. Vi holdt nullet og scorede seks gange. Spillet var ikke prangende, men nu er det videre til næste opgave, siger Tomasson til Kanal 5.

Danmark indledte i foråret EM-kvalifikationen med uafgjort mod Schweiz og Irland. Senere har holdet slået Georgien og nu Gibraltar. Det betyder, at danskerne har otte point i gruppe D.

Irland har spillet en kamp mere og har 11 point, efter at det torsdag blev 1-1 i Dublin mod Schweiz. Schweizerne har fem point for tre kampe.

Jon Dahl Tomasson er fortrøstningsfuld, når han ser på stillingen. To hold fra gruppen får adgang til næste års EM.

- Jeg synes, at det ser rigtig fint ud. Jeg ved, at Irland fik udlignet i det 85. minut.

- Men det gør ikke så meget, for vi kan selv afgøre det, siger Tomasson og afslører, at han helst havde set en sejr til schweizerne i torsdagens opgør i Dublin.

- Ja, det havde jeg.

På grund af en knæinfektion hos landstræner Åge Hareide stod assistenten Jon Dahl Tomasson med ansvaret torsdag aften.

- Det var fint - det var fedt.

- Vi har et godt hold, som vi har arbejdet med i tre år nu. Vi har udviklet et vinderhold. Vi ser drengene gå til en anderledes opgave med en professionalitet, som var god, siger han.

Søndag venter den næste opgave i EM-kvalifikationen, når Danmark på udebane møder Georgien.

/ritzau/