Det er en stor opgave, der venter Malmö FF torsdag. Og det ved de godt. Derfor går det heller ikke at tage for let på nogle af Granadas profiler.

Det slog Jon Dal Tomasson fast på onsdagens pressemøde, hvor han svarede igen på en stikpille fra sin egen spiller, nemlig Anel Ahmedhodzic.

For den 20-årige Malmö-spiller blev spurgt til Granadas største stjerne, Roberto Soldado, som har noget af et fodbold-cv, hvor både Tottenham, Villareal, Valencia og Fenerbahce fremgår. Det tager Ahmedhodzic dog umiddelbart ikke så tungt, for han kom i stedet med en lille stikpille.

»Ja, men han er ved at blive gammel nu,« lød det om 35-årige Soldado, der har scoret over 100 La Liga-mål. Det skriver Aftonbladet.

35-årige Roberto Soldado er en af dem, Malmö FF skal forsøge at stoppe. Foto: Pepe Torres Vis mere 35-årige Roberto Soldado er en af dem, Malmö FF skal forsøge at stoppe. Foto: Pepe Torres

Den indstilling går dog ikke helt, slog Jon Dal Tomasson fast.

»Jeg vil starte med at give Anel en lille lussing. Boom. For der er altså tale om en dygtig spiller. En klassespiller. Han er godt nok blevet ældre, men han er vigtig for deres hold. Og han havde en fantastisk sidste sæson,« slog Jon Dal Tomasson fast på pressemødet.

Den tidligere assistent for det danske landshold slog også fast, at han ser Granada som favoritter til at tage sejren i playoff-kampen.

En runde, der er anderledes end de andre år på grund af situationen med coronavirus. For det gør, at der i stedet for to opgør blot spilles et enkelt.

En ændring, der er til Malmös fordel, vurderer Jon Dal Tomasson, der overtog trænersædet i den svenske klub den 5. januar i år.

Også FC København skal i den europæiske ild torsdag aften, når det hjemme i Parken går løs mod HNK Rijeka. En kamp der starter klokken 20.00, og som du kan følge live her på bt.dk.

Skulle det lykkes for Ståle Solbakkens mandskab at komme i gruppespillet, vil det betyde to danske hold i europæiske turneringer denne sæson. For onsdag aften lykkedes det for FC Midtjylland at slå Slavia Prag i en dramatisk kamp på MCH Arena.

En sejr, der sendte Brian Priskes tropper i Champions League-gruppespillet, hvor store hold som Bayern München og FC Barcelona kan trækkes.