Det står skidt til i Blackburn Rovers.

Klubben, der har danske Jon Dahl Tomasson som træner, har fået reduceret budgettet med 20 procent forud for den nye sæson.

Årsagen til reduceringen skyldes efter sigende, at den indiske regering har rådet til at skære ned på oversøiske investeringer.

Det betyder blandt andet, at det bliver sværere for Jon Dahl og co. at hente nye spillere til den traditionsrige klub.

»Det er en vanskelig situation. Da jeg startede i projektet, var det noget helt andet. Projektet har ændret sig nu, det skal vi være realistiske omkring,« siger Jon Dahl kryptisk til Lancs Live.



»Jeg har virkelig ondt af fansene over, at der ikke er nogen klarhed, fordi de er sjælen og hjertet i klubben.«

Tidligere på måneden gik der rygter om, at danskeren overvejede at forlade klubben, blot et år efter han kom til, og nu har han følt sig nødsaget til at åbne op om situationen.

»Jeg synes, det er en uklar situation. Jeg er gået ind i et projekt, der har ændret sig,« siger han kryptisk.

Samtidig slår han fast, at han ikke er den rette at spørge ind til de økonomiske konsekvenser, og at han ikke ved, om det er muligt at hente nye spillere i det igangværende transfervindue.

»Jeg ved det ikke. Jeg har det forfærdeligt med ikke at kunne sige noget. Forestil dig, hvordan fansene har det,« siger han.

Jon Dahl førte i sidste sæson Blackburn til en syvende plads i den bedste engelske række, Championship, og dermed var klubben millimeter fra at sikre sig playoffkampe om oprykning til Premier League.

Blackburn skyder Championship i gang om en uge, hvor West Bromwich Albion venter – med eller uden Jon Dahl Tomasson.