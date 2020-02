Rockmusikeren Jon Bon Jovi er kommet med en opsigtsvækkende historie, der omhandler nogle af Bayern München-spillernes drikkevaner.

»Og nu får jeg alle i problemer,« konstaterer han.

Den amerikansker musiker bag klassikeren som 'Livin on a Prayer' fortæller i et radioprogram hos Talksport, at han sad og drak øl og whisky med nogle af spillerne for det tyske storhold mandag aften.

Altså bare 24 timer inden de skulle spille tirsdagens ottendedelesfinale i Champions League mod Chelsea.

Bayern München vandt tirsdag aften med 0-3 i London.

»Jeg sad og passede mig selv i baren, og holdet var der« lyder det fra Jon Bon Jovi med et smil på læben og konstaterer videre:

»Hvordan de på energien fra whiskey og øl overmatchede Chelsea i går aftes, siger ikke meget om Chelseas drukvaner.«

Han tilføjer, at spillerne så ud til at være godt tilpas i baren på det hotel, hvor både musiker og fodboldspiller boede i London.

»Bayern-drengene nippede helt sikkert af whiskyen og havde det hyggeligt, inden de gik ud og skilte Chelsea fra hinanden.«

Bayern München har ikke selv har be- eller afkræftet rygtet om alkohol 24 timer inden kampen. Gæsterne fra Tyskland vandt kampen i London med 3-0. Se højdepunkter fra kampen øverst i artiklen

Jon Bon Jovi er været i London i denne uge i forbindelse med musikindspilning.

Og det er slet ikke slut med europæisk topfodbold endnu i denne uge.

