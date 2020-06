Virgil van Dijk og samtlige hollandske landsholdsspillere, mænd og kvinder, har fået nok.

'Det her er langt over grænsen. Ikke for første gang, ikke for anden gang, men igen og igen. Nok er nok,' tordner Liverpool-spilleren.

Reaktionen er rettet mod det populære hollandske tv-program 'Veronica Inside' og ifølge De Telegraaf vil samtlige landsholdsspillere fremover boykotte programmet og ikke lade sig interviewe til det.

Grunden er værten Johan Derksen er kommet med en kommentar, der er blevet betragtet som racistisk. Den faldt i forbindelse med optagelser fra en Black Lives Matter-demonstration, hvor en af deltagerne var klædt ud som den hollandske julekarakter Zwarte Piet.

Hertil jokede Johan Derksen så med reference til en kendt hollandsk rapper: »Er vi sikker på, at det ikke er Akwasi?«

I forvejen er Zwarte Piet-figuren gennem årene blevet mere og mere kontroversiel i Holland, fordi den ofte fremstilles af en hvid person, der er malet sort i ansigtet. Et såkaldt 'blackface'.

Virgil van Dijk tager kraftigt afstand fra bemærkningen i 'Veronica Inside'.

'Er det uskyldig humor? Er det sådan man taler i fodboldjargon? Er det bare en uskyldig mening? Går de bare til grænsen? Drop det. Nej!« spørger og svarer fodboldspilleren.

Det hollandske fodboldforbund har meddelt, at man bakker op om spillernes protest mod og boykot af tv-programmet. Man vil dog ikke forbyde journalister fra programmet adgang til landsholdene.

»Spillerne er ikke forpligtige til at tale med dem eller på anden vis medvirke i programmet,« lyder det.

Johan Derksen har til Algemeen Dagblad forsøgt at afdramatisere sagen.

»Jeg synes, ikke det var så farligt. Jeg synes, at det er en storm i et glas vand, og det vil gå over igen,« siger han.