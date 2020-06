Chelsea-legenden og den tidligere anfører på det engelske landshold John Terry var aldrig selv i tvivl.

Den blå London-klub føltes som den helt rigtige, da han i sin tid fik muligheden for at vælge klub i en alder af 14 år. Men sådan så hans far, Edward Terry, bestemt ikke på det.

Det afslører den 39-årige Chelsea-legende i podcasten 'The Footballer's Guide to Football'.

For John Terrys far blev rasende over, at hans søn valgte at spille for Chelsea, da han fik muligheden for at vælge mellem dem, Arsenal og Manchester United. Så rasende, at han nægtede at være til stede, da John Terry skrev under på sin første kontrakt som ungdomsspiller hos Chelsea.

John Terrys far var ikke glad for, at hans søn valgte at spille for Chelsea. Foto: IAN KINGTON Vis mere John Terrys far var ikke glad for, at hans søn valgte at spille for Chelsea. Foto: IAN KINGTON

»Min far ønskede ikke, at jeg skrev under med Chelsea. Da jeg underskrev min ungdomskontrakt med klubben, nægtede min far at gå på banen med mig,« fortæller John Terry i podcasten.

John Terry havde som ung imponeret på West Hams ungdomshold, og derfor var der naturligvis flere store klubber, der var ude efter den unge englænders underskrift.

Men faderens modstand stoppede ikke John Terry, for hvem det med det samme føltes rigtigt, da han ankom til Chelsea. For Edward Terry ville gerne have sin søn til anden klub, nemlig Manchester United, fortæller John Terry.

»Der er et billede af min mor og Graham Rix, der skriver under på kontrakten, men min far nægtede og blev fuldstændig rasende den aften,« lyder det fra John Terry.

Det endte som bekendt med at blive Chelsea, der løb med John Terry, som siden spillede 712 kampe og blev en legende i klubben.