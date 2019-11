Den meget omtalte sag om Viborg FF og Bernio Verhagen er uheldig for agentbranchen, mener John Sivebæk.

En aparte sag kulminerede i denne uge i Viborg FF, som ophævede kontrakten med Bernio Verhagen og indgav en anmeldelse til politiet om bedrageri.

Viborg anklagede Verhagen for at have ført klubben bag lyset. Den jyske klub følte sig som offer for alvorlig kriminalitet i et større svindelnummer, der omhandlede falske agenter, dokumentfalsk og identitetstyveri.

Klubben erkender, at den havde lavet en aftale med Verhagen uden at have set hollænderen spille.

John Sivebæk, der har arbejdet i agentbranchen i mange år og har et firma, der rådgiver spillere, er ked af sagen.

- Den sag er uheldig på mange måder. Det er ikke mindst uheldigt for vores branche, at sådan noget kunne foregå. Uanset om han er en falsk spiller, eller han har udgivet sig for en, han ikke er.

- Folk får et indtryk af, at det er den måde, det foregår på. Og det kan jeg kun tilbagevise. Jeg har ikke oplevet det her, siger John Sivebæk.

I Viborg spiller Christian Sivebæk, som er John Sivebæks søn, men det ændrer ikke noget i forhold til kritikken fra den tidligere europamester.

- Hvis man har en spiller i kikkerten, så går jeg ud fra, at man undersøger, hvad det er for en spiller. Det havde ikke taget ret mange minutter at finde ud af, at Verhagen ikke har spillet nogen som helst steder.

- Jeg kan ikke helt se eller forstå, hvorfor Viborg ikke har undersøgt det. Men jeg ved jo ikke, hvordan det er foregået, siger Sivebæk.

Han har aldrig oplevet, at en klub har lavet en aftale med en ubeset spiller.

- Det er et eksempel på, at man skal være meget opmærksom på de ting, man bliver tilbudt. Vi er også udsat for mange andre agenter, der kommer og siger, at de har så god en spiller, og om vi kan hjælpe dem med at finde en klub.

- Det holder vi os bare fra, fordi det ikke er gennemsigtigt, og det er ikke til at vide, hvad der ligger bag, forklarer John Sivebæk.

Han kalder Viborgs Verhagen-sag for et skrækscenarie for fodbolden på mange måder, og han håber, at alle har lært af sagen.

- Det er uheldigt, hvis folk får en opfattelse af, at den branche, vi bevæger os i, er sådan en med fuskere, folk der snyder hinanden, og at man ikke har noget moralsk kodeks.

- Men jeg ved, hvor seriøse, vi er i vores hverdag. Vi prøver at gøre det på den rigtige måde, ud fra de regler vi skal arbejde under, siger John Sivebæk.

Ritzau har fredag været i kontakt med Viborg, men ingen fra ledelsen ønsker at kommentere kritikken.

