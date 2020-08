John 'Faxe' Jensen har vundet EM med Danmark, været træner og nu har han købt sig ind i en møbelbutik.

Den tidligere fodboldspiller er blevet en del af ejerkredsen i Living Room, der åbnede sin anden butik i lørdags i Taastrup.

Og han skulle ikke overveje muligheden mange gange. Det skriver Sjællandske Nyheder.

»Da jeg blev tilbudt at investere i Living Room og blev introduceret til virksomhedens koncept om at sælge kvalitetsmøbler til konkurrencedygtige priser, var jeg ret hurtig til at sige ja tak. Jeg er meget imponeret over den fantastiske start, Living Room allerede har fået i Odense, og jeg glæder mig til at kunne følge butikken i Taastrup tæt. Jeg er først og fremmest investor, men jeg vil selvfølgelig hjælpe, alt hvad jeg kan inden for branding og kommunikation og bringe mit netværk i spil. Jeg glæder mig over at være blevet en del af Living Room, og ser frem til at være med til at åbne vores butik på Taastrup Hovedgade.«

Living Room åbnede sin første butik i marts tidligere på året i Odense. Men selv om det var lige før, at Danmark blev lukket ned, har det gået godt fra første dag.

Nu håber møbelbutikken at blive en central aktør på markedet med hjælp fra blandt andet den tidligere landsholdsspillers store netværk.

Living Room bestræber sig på at have kvalitetsmøbler til Danmarks laveste priser i løbet af de kommende fem år.

John 'Faxe' Jensen har tidligere i sit liv spillet for blandt andet Arsenal, mens han har trænet hold som Randers og Fremad Amager.