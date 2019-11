Fire danskere har indtil videre opnået førsteholdskampe for Liverpool gennem tiden. To af dem, Torben Piechnik og Christian Poulsen, optræder jævnligt på smågrinagtige lister over de dårligste spillere i klubbens historie.

De to andre opnåede stjernestatus i klubben.

Der tales selvfølgelig om Jan Mølby og Daniel Agger, der hver især opnåede at blive blandt Liverpools vigtigste spillere i hver deres storhedstid for klubben.

Liverpool-legenden John Barnes, der er ambassadør for BonusCodeBets, huserede på Liverpools midtbane i 80’erne og 90’erne sammen med Jan Mølby, mens han som Liverpool-fan har fulgt Daniel Agger i det centrale forsvar gennem otte sæsoner fra 2006-2014.

Jan Mølby i kamp under FA Cup-finalen i 1986 - mod lokalrivalerne fra Everton. Foto: Tony Marshall Vis mere Jan Mølby i kamp under FA Cup-finalen i 1986 - mod lokalrivalerne fra Everton. Foto: Tony Marshall

Først falder snakken på Mølby, hvis afleveringer, overblik og attitude først og fremmest bliver fremhævet af John Barnes.

»Jan havde især den udfordring, at han var en af klubbens første udlændinge. Dengang var der ikke så meget respekt for dem, og Jan skulle modbevise dem. Men han kom hertil med sin evner og sin attitude og fik det kombineret med fysikken,« siger John Barnes og fortsætter:

»Jan havde måske en større indvirkning på Liverpool end Daniel Agger, da han var en del af det Liverpool-hold, der vandt The Double i 1986 og regelmæssigt spillede på et hold, der kæmpede med om europæiske titler, hvor Daniel Agger spillede på et Liverpool-hold, der ikke altid spillede med om Premier League-titlen.«

Fælles for de to danskere var, at de begge led meget under skader i deres karrierer.

Men når Daniel Agger spillede, var han en fremragende forsvarsspiller, der var god på bolden og ligesom Jan Mølby formåede at opnå stor popularitet hos fansene, mener John Barnes.

»Man skal have en speciel karakter for at spille i Liverpool - ikke en bedre karakter end Manchester eller andre steder - men en speciel karakter. Daniel Agger blev også accepteret af Liverpool-fansene på grund af sin karakter og sit helhjertede engagement. De var begge fantastiske.«

Så er spørgsmålet så: Hvem synes du var den bedste dansker i Liverpool?

»De var lige gode, men hvis man ser det i det lys, at Jan skulle bevise sig som udenlandsk spiller i klubben og skulle forsøge at erstatte Graeme Souness, vil jeg sige Jan Mølby over Daniel Agger.«

Liverpool-legenden John Barnes peger på Jan Mølby som klubbens bedste dansker nogensinde. Foto: ISAAC LAWRENCE Vis mere Liverpool-legenden John Barnes peger på Jan Mølby som klubbens bedste dansker nogensinde. Foto: ISAAC LAWRENCE

Hvis du så skulle vælge en af de to til det nuværende Liverpool-hold - hvem ville det så være?

»Liverpool mangler ikke noget. Vi tabte én kamp sidste år og vandt Champions League. Så det, Liverpool mangler, er perfektion - Ronaldo, Messi, en ung Platini. Du kan altid stræbe efter perfektion.«

»Hvis du ville have mere kreativitet på midtbanen, ville du tage Jan Mølby. De tre midtbanespillere mangler måske lidt den kreativitet, men Jürgen Klopp ville ikke have dén Jan Mølby. Han vil have tre hårdtarbejdende midtbanespillere. Så han ville måske hellere have Daniel Agger.«

»Jeg kan bedre lide tekniske spillere, så jeg ville vælge Jan.«