27 år med Premier League. Sæson nummer 28 er godt i gang. Måske bliver denne sæson den første, hvor Liverpool FC kan lade sig hylde som vindere af Premier League.

Storholdet, der netop har vundet Champions League, har hele 18 engelske mesterskabet i trofæskabet. Men det seneste daterer sig altså tilbage til 1990, hvilket betyder, at Premier League endnu ikke har haft Liverpool som sejrherre.

I denne sæson er der stort set ingen tvivl om, at mesterskabet kommer til at gå til enten Manchester City eller Liverpool, mener Liverpool-legenden John Barnes, der er ambassadør for BonusCodeBets.

»Bookmakerne har nærmest besluttet, at mesterskabet skal afgøres mellem Liverpool og Manchester City. Jeg tror, Liverpool vinder i ligaen i år,« fortæller John Barnes til B.T. Hvorfor han tror det, kommer vi tilbage til senere.

John Barnes (stående) i kamp for Liverpool, som han spillede i alt 407 kampe for. Foto: JACQUES DEMARTHON Vis mere John Barnes (stående) i kamp for Liverpool, som han spillede i alt 407 kampe for. Foto: JACQUES DEMARTHON

En ny rivalisering

Søndag eftermiddag mødes de to store mesterskabsfavoritter for første gang i sæsonen.

En ny rivalisering er opstået mellem de to hold i toppen af Premier League på baggrund af især sidste sæson, hvor begge hold præsterede en sæson, der de foregående 27 år næsten med sikkerhed havde givet en klar førsteplads.

Manchester City løb med titlen. Men det smider dem ikke i toppen af Liverpools fjendeliste, mener John Barnes.

»Rivaliseringen mellem de to klubber lige nu er baseret på, at det helt faktuelt er de to klart bedste og mest stabile hold i England set over de sidste to år. Og man kan se det igen i år. I forhold til størrelse og historie er det klart, at Liverpools kampe mod Everton, Manchester United og endda Arsenal byder på større rivalisering end kampene mod Manchester City,« fortæller den tidligere landsholdsspiller, der har mere end 300 Liverpool-kampe på cv’et.

John Barnes' Top 5 - Liverpool-rivaler Manchester City og Liverpool har ikke noget historisk had til hinanden. Derfor ligger de ikke i toppen af listen og Liverpools største rivaler. Her er John Barnes' bud lige nu: Manchester United Everton Arsenal Manchester City Tottenham

Historisk har der altid været et fjendskab mellem Liverpool og Manchester. I Liverpool har man det svært ved ‘mancs’, og i Manchester er man ikke fan af ‘scousers’.

Det samme billede viser sig også langt hen ad vejen i fodboldens verden mellem de to byer. Men det er, fordi indbegrebet af de to byer i mange år har været Manchester United og Liverpool FC.

»I fodbolden er det ikke sådan, at folk fra Manchester har et problem med Everton, eller folk fra Liverpool har et problem med Manchester City. Der er ingen historik mellem Manchester City og Liverpool FC.«

»Rivaliseringen i fodbold stammer helt tilbage fra 60’erne, hvor Liverpool FC med Bill Shankly var størst i Liverpool, og Manchester United ved Sir Matt Busby var størst i Manchester,« fortæller John Barnes.

Jeg tror, det er urealistisk for nogen at sætte sig på tronen og producere en ny, langvarig æra John Barnes

Liverpools tur

Så vender vi tilbage til mesterskabskampen mellem de to giganter i engelsk fodbold lige nu.

Før søndagens brag på Anfield er Liverpool seks point foran Manchester City på andenpladsen.

En Liverpool-sejr vil betyde, at Manchester City vil have smidt 11 point efter 12 kampe. I sidste sæson smed de blot 16 point over ligaens 38 kampe.

De nuværende stilling får dog ikke John Barnes til at mene, at hans Liverpool-hold som sådan har overhånden i forhold til Manchester City.

»Sidste år tabte vi kun en kamp, og vi vandt ikke ligaen. Man kan ikke bede om mere. Jeg tror, vi kommer til at tabe mere end en kamp i år. Men vi kan stadig vinde ligaen, fordi jeg tror, at Manchester City, som de allerede har vist, kommer til at smide flere point,« siger John Barnes og fortsætter:

»Jeg synes, vi har vist mere stabilitet. Det har vi har taget med ind i denne sæson fra den forrige. I de seneste sejre, eksempelvis mod Aston Villa, hvor vi var bagud 0-1 med fem minutter tilbage, kæmper vi videre og samler point op alligevel, selvom vi ikke spiller godt.«

Og så er der det med de mange år uden mesterskabet. Når Premier League-trofæet uddeles næste år, vil det være 30 år siden, Liverpool senest var engelske mestre.

Hvordan vil det være for en Liverpool-legende igen at se netop dét trofæ i hænderne på Jürgen Klopp, Jordan Henderson og resten af Liverpools røde halvdel af byen?

John Barnes (tv) og Jamie Carragher - to Liverpool-legender, der ser tilfredse ud med manager Jürgen Klopp. Foto: CARL RECINE Vis mere John Barnes (tv) og Jamie Carragher - to Liverpool-legender, der ser tilfredse ud med manager Jürgen Klopp. Foto: CARL RECINE

»Det vil jo være fantastisk for fansene, spillerne og klubben. Mest af alt for fansene. De har altid vist stor støtte, og som det er alle steder, er de fodboldens levebrød. Så vi vil give dem den belønning. Og jeg er sikker på, spillerne har det på samme måde.«

Tror du på, at der kan komme en Liverpool-æra i de kommende år?

»Jeg tror, det er urealistisk for nogen at sætte sig på tronen og producere en ny, langvarig æra. Du har Manchester City. Manchester United vil komme stærkt tilbage. Tottenham, Arsenal... De dage, hvor én klub dominerede totalt - som Liverpool i 80'erne og Manchester United senere hen - tror jeg er væk. Alt kan skifte hvert år.«

»Med den økonomiske magt, Manchester City har, vil man nok tro på, at de forbliver i toppen. Men Manchester United kommer til at bruge penge, og andre klubber vil komme frem. Så jeg tror ikke, man kommer til at se et hold dominere. Men i de næste to-tre år tror jeg, at man vil se Manchester City og Liverpool dominere ligaen,« mener John Barnes.