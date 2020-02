Som fodboldspiller har man en klækkelig løn, hvilket ofte medfører goder. Det benyttede den tidligere fodboldstjerne John Arne Riise sig i den grad af.

Det åbner han op om i et større interview i programmet 'I lommen på Silje'. Det skriver norske VG.

Således forklarer den tidligere Liverpool-stjerne, at penge ikke var noget, der interesserede ham synderligt. Tværtimod. Eksempelvis lavede han 360 restaurantbesøg på ét år i løbet af sin karriere.

Derudover spenderede han blandt andet 370.000 kroner på tøj og gaver til sine kone for 170.000 kroner om måneden.

John Arne Riise spillede fra 2001 til 2008 i Liverpool, hvor han opnåede stor succes. Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere John Arne Riise spillede fra 2001 til 2008 i Liverpool, hvor han opnåede stor succes. Foto: MIGUEL RIOPA

»Mange mennesker vil blive chokeret over hans høje forbrug. Men man skal huske på, at John Arne er vokset op i fodboldmiljøet, hvor sådanne summer næsten regnes som mælk og brød,« siger Silje Sandmæl, der er vært på programmet, til norske VG.

Når John Arne Riise kigger tallene igennem sort på hvidt, giver det da også noget stof til eftertanke.

»Efter at have mødtes med Silje ser jeg, at det brug af penge måske ikke har været nødvendig,« indrømmer John Arne Riise til VG.

Omvendt pointerer han, at mange af kronerne også er brugt på andre end ham selv, og at penge aldrig var vigtigt for ham. Det var fodbolden, pointerer han.

'I lommen på Silje' er formålet at få personer til at få et andet forhold til penge. John Arne Riise anser det dog ikke for pinligt, at folk får indsigt i hans forbrug - også selvom han har brugt mere, end han egentlig forventede før sin medvirken i programmet. Det er blot med til at lære, mener han.

John Arne Riise indstillede sin karriere i 2017.

Fodboldspillere har før åbnet op om, de egentlig bruger deres mange penge på.

Også herhjemme, hvor den danske landsholdsspiller Philip Billing har indrømmet, at han fyrede 14.000 kroner af på taxa - hver måned vel og mærke.