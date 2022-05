En dansker i trænersædet for det ene hold og en dansk landsholdsstjerne på det andet hold – tilmed med muligheden for at blive belgisk mester.

Det, der lød som en perfekt kombination, endte med at blive det stik modsatte for Johan Søgren Jensen, der er medstifter af fanmediet Fodboldidioterne.

Sammen med August Priske – søn af Brian Priske – var Johan Søgren Jensen taget til Antwerpen for at se klubben spille mod Club Brugge, der med Andreas Skov Olsen fra start kunne blive belgiske mestre.

Det blev de efter søndagens 3-1-sejr, og efter kampen kom Andreas Skov Olsen hen til danskerne på langsiden og spurgte, om Johan Søgren Jensen ville have hans spillertrøje. Så begyndte balladen.

Johan Søgren Jensen (tv.) og partner på Fodboldidioterne Sebastian Holmquist Erichsen. Begge er handicaphjælpere ved siden af arbejdet i fanmediet. Vis mere Johan Søgren Jensen (tv.) og partner på Fodboldidioterne Sebastian Holmquist Erichsen. Begge er handicaphjælpere ved siden af arbejdet i fanmediet.

Den tilrejsende dansker nåede kun akkurat at røre trøjen, inden to belgiske mænd kom flyvende i ryggen på den danske supporter.

»De begynder at skubbe til mig og svine mig til. Den ene mand er et par centimeter fra mit ansigt, og han spytter mig nærmest i hovedet og råber, at jeg skal aflevere den trøje tilbage, for den må jeg fandeme ikke tage på på en Royal Antwerp-tribune,« siger Johan Søgren Jensen til B.T.

Sammen med PSV-talentet August Priske skyndte han sig væk, men så nemt skulle det ikke gå.

»Vi løber op ad tribunen, og så kommer der to andre mænd, der har set det hele. De skubber mig op ad trappen og antyder, at jeg skal komme ud derfra. Det ender med, at vi løber igennem nogle boder, så de ikke kan finde os.«

Drengene løber ned og mødes med nogle venner, der står i den anden ende af tribunen, men hændelsen satte sine spor.

Club Brugge-spillerne fejrer mesterskabet foran deres mange tilrejsende fans. Andreas Skov Olsen ses længst til venstre. Foto: DAVID PINTENS Vis mere Club Brugge-spillerne fejrer mesterskabet foran deres mange tilrejsende fans. Andreas Skov Olsen ses længst til venstre. Foto: DAVID PINTENS

»Det var en ubehagelig oplevelse. Jeg rystede bagefter,« beskriver Johan Søgren Olsen og fortæller, at han skrev med Skov Olsen efter episoden.

»Jeg skrev 'Shit, det stak af'. Så svarede han: 'Ja, det var lidt vildt.'«

Johan Søgren Jensen fortæller samtidig, at han og resten af vennegruppen også blev antastet foran stadion, da Antwerpen-fans opdagede, at deres bil var på danske nummerplader.

»Fansene har jo ikke været så vilde med Brian Priske på det sidste, så det hele var bare sådan en underlig oplevelse.«

Efter kampen skulle drengene hjem til netop Brian Priske, og Johan Søgren Jensen havde håbet, at han havde Skov Olsen-trøjen med hjem.

Antwerpen-træner Brian Priske. Foto: UMIT BEKTAS Vis mere Antwerpen-træner Brian Priske. Foto: UMIT BEKTAS

Men sådan gik det desværre ikke.

»Jeg tror, at han kiggede efter Brian Priske, men at han ikke kunne finde ham. Det klandrer jeg ham på ingen måde for. Det var sødt af ham, at han overhovedet ville give mig trøjen. Det var bare ærgerligt, at jeg ikke kunne få den,« siger Johan Søgren Jensen.