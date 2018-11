Nicolai Jørgensens første mål på landsholdet i 14 måneder grundlagde 2-1-sejren over Wales.

Nicolai Jørgensen kan blive løsningen på fodboldlandsholdets udfordringer med at få den centrale angriber til at score.

Fredag aften scorede Jørgensen til 1-0 i 2-1-sejren over Wales, og den sejr sikrede Danmark oprykning til øverste niveau i Nations League.

Samtidig var det første gang i 14 måneder, at Jørgensen scorede for landsholdet, og det var første gang i et år - siden Nicklas Bendtners mål på straffespark i Irland - at landsholdets centrale angriber scorede.

Det er forløsende at afslutte den lange periode uden landsholdsmål, siger Nicolai Jørgensen.

- Det betyder rigtig meget for mig at score det mål. Det er ingen hemmelighed. Jeg har været inde i en god stime (for Feyenoord, red.) på det sidste, og den fortsatte jeg.

- Det er altid fedt at score på landsholdet, men når det har været lidt tid siden, er det altid vigtig for mig at komme i gang igen. Man kan vel godt sige, at det var en forløsning, siger Nicolai Jørgensen.

Hans seneste landskamp var VM-ottendedelsfinalen mod Kroatien. Her brændte Nicolai Jørgensen det sidste danske straffespark i straffesparkskonkurrencen.

Fredagens mål er ikke nok til at fjerne det minde fra bevidstheden.

- Jeg kommer nok aldrig helt videre, for det vil altid nage en lidt, men der er ikke noget at gøre ved det. Så det var dejligt, at jeg kunne hjælpe holdet i dag, siger Nicolai Jørgensen.

I kampens slutfase kom kantspilleren Martin Braithwaite på måltavlen. Det var anden kamp i træk, at Middlesbrough-spilleren scorede.

Den positive stime er resultatet af hårdt arbejde, mener Braithwaite.

- Jeg føler, at det arbejde, jeg har lavet i længere tid, begynder at give tilbagebetaling. Hvis man arbejder rigtig hårdt, skal det nok betale sig, og det gør det lige nu.

- Uden hårdt arbejde og tro på sig selv kommer man ingen vegne, siger Braithwaite.

Han startede inde på bekostning af Pione Sisto, men føler sig ikke sikker på et genvalg mandag mod Irland.

- Der er hård kamp om pladserne på landsholdet, og vi er med til at presse hinanden. Man skal spørge Åge, om det er min plads nu, men selvfølgelig vil jeg gerne spille og gøre en forskel for holdet, siger Braithwaite.

Et minut efter Braithwaites mål scorede Gareth Bale til slutresultatet 2-1.

/ritzau/