Timerne og minutterne rinder ud. Fredag ved midnat lukker chancen for at komme med til EM og landstræner Kasper Hjulmands mulighed for at skifte ud i sin 26 mand store trup.

Blandt de danske spillere er der to midtbanespillere, der har slidt med bentøjet i Christian Nørgaard og Robert Skov, som for Brentford-spillerens vedkommende først begyndte at træne fuldt med onsdag, mens kantspilleren Skov fik en ankelskade i testkampen mod Bosnien.

De to spillere, der må bejle kraftigst til netop deres pladser, er Jens Jønsson og Rasmus Falk, der ligesom godt ti andre spillere i udkanten af landsholdet er blevet bedt om at holde sig klar i nødstilfælde.

»Jeg kan ikke gå rundt og håbe på, at nogen bliver skadet, men omvendt vil jeg ikke lyve og sige, at jeg ikke håber på, at jeg får det opkald. Det ville være en drøm at komme med til EM, men jeg ligger ikke søvnløs over, at det ikke er kommet. Så nej, jeg har ikke tænkt så meget over at holde mig klar, andet end at jeg holder mig i form, som jeg har fået besked på ligesom de andre 10-12 spillere,« siger Jens Jønsson, der netop nu opholder sig i Danmark og kun vil være en biltur fra Parken.

Rasmus Falk er omvendt taget på ferie på Mallorca med sin kæreste for at koble af så meget som muligt og lade batterierne helt op til næste Superliga-sæson.

»Selvfølgelig er der denne mulighed, men det vil ikke give mening for mig at tænke den tanke. Det giver mening for mig at gøre mig klar til næste sæson. Så først og fremmest ønsker jeg landsholdet held og lykke,« siger Rasmus Falk og tilføjer:

»Jeg synes, at det ville være unfair af mig dagen før kamp at begynde at komme med alt muligt om EM. Man kan kun være skuffet over noget, som man forventer. Jeg er eksempelvis skuffet over, at vi ikke vandt guld med FCK. Alt mit fokus er på, at vi skal vinde guld næste år, så nu har jeg ferie og lader op til næste sæson,« forklarer Rasmus Falk, der også tager sine ture i løbeskoene under ferien i Spanien.

Superliga-stjernen betoner, at det intet har at gøre med den lille chance, der er for at nå til EM inden sidste deadline.

Rasmus Falk er taget på ferie for at lade op til næste sæson med FCK. Foto: Liselotte Sabroe

»Selvfølgelig holder jeg mig klar i min ferie, men det ville jeg have gjort uanset hvad, fordi jeg elsker at dyrke motion. Det havde jeg også gjort, hvis jeg ikke havde spillet fodbold. Selvfølgelig er det en verden, hvor man også er sig selv nærmest, for jeg kender godt gamet fuldt ud, men jeg kan ingenting gøre. Så jeg fokuserer ikke på alt muligt, jeg ikke kan styre,« pointerer Rasmus Falk, der til forskel fra Jens Jønsson ikke var med ved seneste landsholdssamling i marts.

Cadiz-spilleren Jønsson viste sig især i november frem som banens bedste spiller, da Danmark slog Sverige.

Jønsson blev dog også fravalgt til EM-truppen og går nu rundt i en limbo mellem at holde sig fit og klar, samtidig med at han ferierer. Den store chartertur til sydens sol og bobler har Jønsson dog holdt sig fra.

»Det giver sig selv, at efter i dag er der ikke meget at arbejde efter, men jeg har ikke bestilt nogen ferie. Planen var enten at tage hjem til Spanien, hvor forholdene egentlig ikke fås bedre, eller det, som det nok ender med, at jeg tager de sidste tre uger af ferien her i Danmark og besøger familie og venner. Nu har jeg ikke set dem i ti måneder, så der er masser af folk, jeg gerne vil hygge med,« beretter Jens Jønsson, som ikke er i fodboldform, men er klar, hvis Hjulmand ringer i de døende timer.

Kasper Hjulmand har til og med fredag til at skifte ud på spillerne til EM. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg har taget højde for det på den måde, at jeg holder i mig i gang. På den anden side har jeg ferie, men jeg kan ikke gå på natklubber alligevel, så det giver sig selv. Jeg mangler relationerne i spillet, fordi jeg ikke har spillet på hold i to-tre uger, så jeg har sørget for at holde mig i gang med fitness, og hvad jeg ellers nu har kunnet lave af individuel træning. Jeg har dog ikke tænkt mere over det. Jeg blev ikke udtaget, så det var egentlig det for mig, men jeg har da gjort, som jeg fik besked på med at holde formen ved lige. Det er jo trods alt mit job.«

Det mest sandsynlige scenarie er nu nok, at både Jens Jønsson og Rasmus Falk tager EM foran skærmen.

»Jeg skal se det som fan som alle andre. Jeg vil i hvert fald ikke være ligeglad med kampene, bare fordi jeg ikke er udtaget. Det giver også en ekstra gnist, at kampene er herhjemme. Jeg er dansker og skal se hver en kamp og heppe med,« siger Jens Jønsson.

Rasmus Falk følger trop.

»Der er ingen tvivl om, at jeg kommer til at følge med. Jeg har mange relationer på landsholdet og kender mange spillere, som jeg vil det rigtig, rigtig godt. Jeg holder med dem hjemmefra,« forsikrer Rasmus Falk.

Ikke desto mindre kan Rasmus Falk og Jens Jønsson altså på et splitsekund få en helt anden sommer, hvis Kasper Hjulmand ringer i løbet af fredagens sidste timer.