Landsholdsspilleren Joakim Mæhle er højst sandsynligt en af de danskere, som har oplevet mest de seneste fem måneder.

Han beskriver selv den seneste tid, som en periode i overhalingsbanen, mens det først er nu, han er kommet ind i det almindelige spor. Det gør han, da B.T. fanger ham over telefonen fredag eftermiddag.

»Det har været nogle turbulente måneder, men også nogle måneder, som jeg havde set frem til i lang tid. Det var stort at være med til den første slutrunde for Danmark. Og så på hjemmebane. Det var stort, og det er ikke alle, som får lov til at opleve det.«

»Det var fedt at være fast mand ved et stort EM. Siden har jeg været tilbage i Atalanta, hvor sæsonstarten har været lidt blandet rent personligt. Så du kan sige, at jeg er trukket ind til siden efter en lang periode med fuld fart på.«

24-årige Joakim Mæhle.

Joakim Mæhle fik naturligvis en smule ferie efter det bitre semifinalenederlag til England på Wembley. Ugerne efter var dog ikke nemme for den 24-årige landsholdsstjerne. Det lægger han slet ikke skjul på.

Han følte nemlig, at det var svært at skulle vende tilbage til den hverdag, som han havde inden slutrunden, som på ingen måder blev som forventet.

»Det er kommet bag på mig, hvor svært det var at komme tilbage. Der var så stor en eufori omkring landsholdet, at det var svært at komme tilbage til Italien. Så det var rigtig rart, da min familie og min kæreste kom herned. På det tidspunkt havde jeg ikke set dem i syv uger.«

»Der mangler man sine kammerater og sin familie. Du kan godt blive lidt ensom, og når du bliver det, så kan du godt tænke lidt flere negative end positive tanker i den periode. Så jeg havde uden tvivl godt af familiebesøget.«

Atalanta-stjernen er fast mand på Kasper Hjulmands landshold, hvor han både bidrager med en solid defensiv, oplæg og mål fra sin position som venstre wingback. Historien er dog en anden, når der er klubfodbold på programmet.

Her oplever Joakim Mæhle nemlig at sidde på bænken hist og her. Han har eksempelvis startet ude i tre af holdets seneste fire kampe. At startpladsen ikke er lige så sikker i Atalanta, tager han meget professionelt.

»Det er en del af gamet, og det er sådan, det er. Det har jeg prøvet før. Det er nærmest kun gået en vej i år, og jeg kunne næsten ikke gøre noget forkert. Men som sagt, så er jeg kommet ind i det almindelige spor nu. Det har været lidt hårdt mentalt, men det er heldigvis en af de ting, som jeg altid har været stærk til.«

Betød dit flotte EM, at der var tilbud fra andre og måske større klubber end Atalanta i løbet af transfervinduet?

Joakim Mæhle er ikke lige så fast mand i Atalanta, som han er på landsholdet.

»Jeg kan være helt ærlig og sige, at jeg ikke har hørt noget. Jeg har gjort det meget klart for agenter, at hvis det bare er ved snakken, så behøver jeg ikke høre det. Og så tror jeg heller ikke, at Atalanta er interesseret i at sælge en mand, som de næsten lige har givet en femårig kontrakt. Men der har selvfølgelig været nogle klubber, som har spurgt lidt ind.«

Selvom Joakim Mæhle havde et forrygende EM, så oplevede han ligeledes Christian Eriksens forfærdelige kollaps i Parken på tætteste hold 12. juni.

Og det er en episode, som er vigtig at få bearbejdet. Det var meldingen for Kasper Hjulmand for en måneds tid siden, hvor landstræneren ikke selv havde fået det gjort. Landsholdsstjernen mener dog, at det er en svær ting at få gjort.

»Det er et svært og ømt punkt. Sådan vil det være i mange år endnu, selvom jeg får det bearbejdet. Det var så forfærdeligt, at en af ens gode venner lå der. Jeg nåede at tænke, hvad fanden vi ville gøre, hvis det værste skete. Jeg har ikke skrevet med ham de seneste måneder, men jeg hører, at han har det godt. Jeg håber at se Christian tilbage på landsholdet igen på et tidspunkt, men lige nu håber jeg bare, at han han kommer sig sammen med sin familie,« lyder det afsluttende fra Joakim Mæhle.