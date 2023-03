Lyt til artiklen

Er det danske landshold i krise?

Det mener landsholdsprofilen Joakim Mæhle ikke på trods af landsholdets frygtelige kollaps i Astana, hvor en 2-0-føring blev til et 2-3-nederlag mod verdensranglistens nummer 115, Kasakhstan - få måneder efter VM-mareridtet i Qatar.

Ej heller, selv om han er i chok over, hvordan det danske landshold kollapsede mentalt og blev kørt over af et kasakhisk hold, hvis vilje overstrålede danskernes ditto. Det siger han til B.T.

»Jeg er utroligt skuffet, uforstående og chokeret. Men vi må ikke stå og have ondt af os selv. Vi skal se hinanden i øjnene nu og så love hinanden, at det aldrig sker igen.«

Foto: Bo Amstrup

»Uanset, hvem vi møder, må det ikke stråle ud af dem, at de vil det mere end os. Det er det, jeg er mest skuffet over. At vi på den måde kollapser,« siger en tydeligt mærket Joakim Mæhle i Astana.

Er I i krise?

»Jeg synes ikke, vi er i krise. Vi havde en god kamp mod Finland, som vi kan tage med. Vi har tre point, og det er ikke en krise at tabe en udebanekamp mod Kasakhstan. Men det chokerer mig, hvordan vi gjorde det,« lyder det fra landsholdets back-profil.

Det pinlige nederlag til kasakherne kommer i den blot anden kamp efter det skuffende VM i Qatar - men Mæhle mener ikke, at landsholdet er sendt tilbage i Qatar-mørket og til de præstationer, som har høstet så meget kritik siden.

»Nej, men det er endnu en lærestreg. Det plejer ikke at være attituden og mentaliteten, der fejler noget på dette hold.«

»Vi plejer at stå op for hinanden, og det skal vi også gøre nu. Men det vi viste i anden halvleg, ved jeg ikke hvorfor skete,« siger han og peger på, at landsholdet faldt sammen efter Kasakhstans straffespark, der gjorde det til 1-2.

»Vi kunne godt se, at vi var et klart bedre hold, men de ville det bare mere end os. Så sker sådan nogle ting. Et straffespark på den måde kan ske, men der bør vi skyde brystet frem og vise, vi er nogle fucking mandfolk. Men vi kollapsede, og det er under al kritik.«

»Vi har lovet hinanden at det aldrig sker igen. Så vi må kigge indad, lære af det, og så kraftedeme love hinanden at gøre det bedre næste gang.«

Næste gang for det danske landshold bliver i juni, når der venter kampe mod Slovenien og Nordirland.