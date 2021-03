Joachim Löw træder tilbage som fodboldlandstræner for Tyskland efter sommerens EM-slutrunde.

Det bekræfter Det Tyske Fodboldforbund, DFB, på sin hjemmeside. Den 61-årige fodboldtræner har stået i spidsen for det tyske landshold siden 2006 - inden da var han assistenttræner i to år - og han førte Tyskland til VM-guld i 2014.

Dermed er det efter 15 år som manden helt i spidsen, at han nu har valgt at sige 'farvel og tak' efter slutrunden. Det er Joachim Löw selv, der har valgt at stoppe om et par måneder, på trods af han havde kontrakt indtil 2022, lyder det.

»Jeg har taget et meget bevidst valg. Jeg er fyldt op med en enorm taknemmelighed og stolthed, og jeg er stadig meget motiveret inden årets EM,« siger Löw i pressemeddelelsen og tilføjer:

»Stolt, fordi det er meget specielt for mig og en ære at have så stor en rolle for mit land. Og fordi jeg har fået muligheden for at arbejde med de bedste fodboldspillere i landet i næsten 17 år. Det har givet store triumfer og smertefulde nederlag, men vigtigst af alt har det givet mange vidunderlige og magiske øjeblikket,« siger Löw og fremhæver titlen i Brasilien i 2014.

Men det er ikke kun den, der står klart i hans erindring. Der er mange ting, fortæller træneren, der til sommer overlader tøjlerne til en ny.

»Jeg er og vil for altid være taknemlig i forhold til forbundet, som altid har sørget for et ideelt arbejdsmiljø for mig og holdet,« siger Löw.

Hans sidste opgave i spidsen for landsholdet bliver som nævnt nu det EM, der blev rykket fra 2020 til 2021. Der er 12 værtsnationer, og her er Tyskland iblandt, da flere af kampene skal spilles på Allianz Arena i München. Her er tyskerne i pulje med Ungarn, Portugal og Frankrig.